Экс-вингер сборной Аргентины объявил о завершении карьеры
Диего Перотти повесил бутсы на гвоздь
Известный аргентинский вингер Диего Перотти объявил о завершении карьеры в возрасте 36 лет. Последние два года он находится в статусе свободного агента после того, как истек его контракт с «Салернитаной».
Перотти больше всего известен по выступлениям за «Севилью» и «Рому». Также защищал цвета «Депортиво Морон», «Боки Хуниорс», «Дженоа» и «Фенербахче». С «Севильей» выигрывал Кубок Испании-2010 и Лигу Европы-2014.
В период с 2009 по 2018 годы провел 5 матчей за сборную Аргентины.
Вчера сообщалось о том, что карьеру завершил аргентинский голкипер Чиприан Тэтэрушану.
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