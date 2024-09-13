Экс-вингер сборной Аргентины объявил о завершении карьеры

Известный аргентинский вингер Диего Перотти объявил о завершении карьеры в возрасте 36 лет. Последние два года он находится в статусе свободного агента после того, как истек его контракт с «Салернитаной».

Перотти больше всего известен по выступлениям за «Севилью» и «Рому». Также защищал цвета «Депортиво Морон», «Боки Хуниорс», «Дженоа» и «Фенербахче». С «Севильей» выигрывал Кубок Испании-2010 и Лигу Европы-2014.

В период с 2009 по 2018 годы провел 5 матчей за сборную Аргентины.

Вчера сообщалось о том, что карьеру завершил аргентинский голкипер Чиприан Тэтэрушану.