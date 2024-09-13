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13 сентября 2024, 14:42 |
293
0

Экс-вингер сборной Аргентины объявил о завершении карьеры

Диего Перотти повесил бутсы на гвоздь

13 сентября 2024, 14:42 |
293
0
Экс-вингер сборной Аргентины объявил о завершении карьеры
Getty Images/Global Images Ukraine. Диего Перотти

Известный аргентинский вингер Диего Перотти объявил о завершении карьеры в возрасте 36 лет. Последние два года он находится в статусе свободного агента после того, как истек его контракт с «Салернитаной».

Перотти больше всего известен по выступлениям за «Севилью» и «Рому». Также защищал цвета «Депортиво Морон», «Боки Хуниорс», «Дженоа» и «Фенербахче». С «Севильей» выигрывал Кубок Испании-2010 и Лигу Европы-2014.

В период с 2009 по 2018 годы провел 5 матчей за сборную Аргентины.

Вчера сообщалось о том, что карьеру завершил аргентинский голкипер Чиприан Тэтэрушану.

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Диего Перотти завершение карьеры
Олег Дидух Источник: Instagram
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