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12 сентября 2024, 16:19 |
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Экс-вратарь Милана объявил о завершении карьеры

Чиприан Тэтэрушану повесил перчатки на гвоздь

12 сентября 2024, 16:19 |
330
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Экс-вратарь Милана объявил о завершении карьеры
Getty Images/Global Images Ukraine. Чиприан Тэтэрушану

Бывший вратарь сборной Румынии Чиприан Тэтэрушану объявил о завершении карьеры в возрасте 38 лет. Последним клубом в его карьере была «Абха» из Саудовской Аравии, за которую он выступал в 2023 – 2024 годах.

Также Тэтэрушану защищал цвета «Ювентуса» Бухарест, «Глории», «Стяуа», «Фиорентины», «Нанта», «Лиона» и «Милана». В составе «россонери» стал чемпионом Италии 2022 года.

В период с 2009 по 2020 годы Тэтэрушану провел 74 матча за сборную Румынии. Был основным вратарем команды на чемпионате Европы 2016 года.

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Чиприан Тэтэрушану завершение карьеры
Олег Дидух Источник
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