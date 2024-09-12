Экс-вратарь Милана объявил о завершении карьеры

Бывший вратарь сборной Румынии Чиприан Тэтэрушану объявил о завершении карьеры в возрасте 38 лет. Последним клубом в его карьере была «Абха» из Саудовской Аравии, за которую он выступал в 2023 – 2024 годах.

Также Тэтэрушану защищал цвета «Ювентуса» Бухарест, «Глории», «Стяуа», «Фиорентины», «Нанта», «Лиона» и «Милана». В составе «россонери» стал чемпионом Италии 2022 года.

В период с 2009 по 2020 годы Тэтэрушану провел 74 матча за сборную Румынии. Был основным вратарем команды на чемпионате Европы 2016 года.