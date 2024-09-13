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Саудовская Аравия
13 сентября 2024, 14:21 | Обновлено 13 сентября 2024, 15:21
742
0

Роналду установил феноменальный рекорд, не связанный с футболом

У португальца суммарно 1 миллиард подписчиков в соцсетях

13 сентября 2024, 14:21 | Обновлено 13 сентября 2024, 15:21
742
0
Роналду установил феноменальный рекорд, не связанный с футболом
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Криштиану Роналду на своей странице в Instagram сообщил о том, что установил новый рекорд в соцсетях. Его суммарное количество подписчиков в соцсетях превысило 1 миллиард. Он стал первым человеком в истории, кому покорилось такое достижение.

На данный момент у Роналду 639 миллионов подписчиков в Instagram, 170 миллионов – в Facebook, 113 миллионов в Х (Twitter).

Напомним, в конце августа Роналду создал свой канал в YouTube и быстрее всех набрал там 1 миллион подписчиков.

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Криштиану Роналду рекорд Instagram Facebook X (Twitter)
Олег Дидух Источник: Instagram
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