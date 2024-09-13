Саудовская Аравия13 сентября 2024, 14:21 | Обновлено 13 сентября 2024, 15:21
742
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Роналду установил феноменальный рекорд, не связанный с футболом
У португальца суммарно 1 миллиард подписчиков в соцсетях
13 сентября 2024, 14:21 | Обновлено 13 сентября 2024, 15:21
742
0
Криштиану Роналду на своей странице в Instagram сообщил о том, что установил новый рекорд в соцсетях. Его суммарное количество подписчиков в соцсетях превысило 1 миллиард. Он стал первым человеком в истории, кому покорилось такое достижение.
На данный момент у Роналду 639 миллионов подписчиков в Instagram, 170 миллионов – в Facebook, 113 миллионов в Х (Twitter).
Напомним, в конце августа Роналду создал свой канал в YouTube и быстрее всех набрал там 1 миллион подписчиков.
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