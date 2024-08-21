Другие новости21 августа 2024, 21:02 | Обновлено 21 августа 2024, 21:03
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Роналду запустил свой канал на YouTube и сразу побил рекорд
Португалец набрал 1 миллион подписчиков менее чем за 90 минут
21 августа 2024, 21:02 | Обновлено 21 августа 2024, 21:03
1202
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Сегодня, 21 августа Криштиану Роналду запустил свой канал на YouTube под названием UR Cristiano. 39-летний португалец сразу же побил рекорд – он набрал 1 миллион подписчиков менее чем за 90 минут.
Такого на YouTube ранее не удавалось никому. Сейчас на канале уже более 5 миллионов подписчиков.
Напомним, Роналду является человеком с самым большим числом подписчиков в Instagram – более 636 миллионов.
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