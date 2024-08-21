Роналду запустил свой канал на YouTube и сразу побил рекорд

Сегодня, 21 августа Криштиану Роналду запустил свой канал на YouTube под названием UR Cristiano. 39-летний португалец сразу же побил рекорд – он набрал 1 миллион подписчиков менее чем за 90 минут.

Такого на YouTube ранее не удавалось никому. Сейчас на канале уже более 5 миллионов подписчиков.

Напомним, Роналду является человеком с самым большим числом подписчиков в Instagram – более 636 миллионов.