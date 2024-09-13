Холанд удостоен в АПЛ почетного признания. Известно – почему?

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд признан игроком августа в Английской Премьер-лиге.

Он выиграл опрос среди болельщиков.

24-летний Холанд забил 7 голов в 3 стартовых матчах нового сезона. Он отметился двумя подряд хет-триками в играх против «Ипсвича» (4:1) и «Вест Хэма» (3:1), а также отличился в поединке против «Челси» (2:0).

Эрлинг Холанд стал первым футболистом, оформившим хет-трик в двух из трех первых матчей сезона со времен Пола Джуэлла, который сделал это за «Брэдфорд» во Второй лиге чемпионата Англии в сезоне-1994/1995.