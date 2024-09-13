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  4. Холанд удостоен в АПЛ почетного признания. Известно – почему?
Англия
13 сентября 2024, 14:01 | Обновлено 13 сентября 2024, 14:05
59
0

Холанд удостоен в АПЛ почетного признания. Известно – почему?

Эрлинг стал игроком месяца

13 сентября 2024, 14:01 | Обновлено 13 сентября 2024, 14:05
59
0
Холанд удостоен в АПЛ почетного признания. Известно – почему?
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд признан игроком августа в Английской Премьер-лиге.

Он выиграл опрос среди болельщиков.

24-летний Холанд забил 7 голов в 3 стартовых матчах нового сезона. Он отметился двумя подряд хет-триками в играх против «Ипсвича» (4:1) и «Вест Хэма» (3:1), а также отличился в поединке против «Челси» (2:0).

Эрлинг Холанд стал первым футболистом, оформившим хет-трик в двух из трех первых матчей сезона со времен Пола Джуэлла, который сделал это за «Брэдфорд» во Второй лиге чемпионата Англии в сезоне-1994/1995.

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чемпионат Англии по футболу Эрлинг Холанд Английская Премьер-лига Манчестер Сити
Юрій Остроумов Источник: Premier League
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