Холанд удостоен в АПЛ почетного признания. Известно – почему?
Эрлинг стал игроком месяца
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд признан игроком августа в Английской Премьер-лиге.
Он выиграл опрос среди болельщиков.
24-летний Холанд забил 7 голов в 3 стартовых матчах нового сезона. Он отметился двумя подряд хет-триками в играх против «Ипсвича» (4:1) и «Вест Хэма» (3:1), а также отличился в поединке против «Челси» (2:0).
Эрлинг Холанд стал первым футболистом, оформившим хет-трик в двух из трех первых матчей сезона со времен Пола Джуэлла, который сделал это за «Брэдфорд» во Второй лиге чемпионата Англии в сезоне-1994/1995.
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