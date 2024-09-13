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  4. Звезду Южная Корея не увидит. Свентек снялась с турнира в Сеуле
WTA
13 сентября 2024, 13:46 | Обновлено 13 сентября 2024, 13:51
271
0

Звезду Южная Корея не увидит. Свентек снялась с турнира в Сеуле

Польская теннисистка не полетит в южнокорейскую столицу

13 сентября 2024, 13:46 | Обновлено 13 сентября 2024, 13:51
271
0
Звезду Южная Корея не увидит. Свентек снялась с турнира в Сеуле
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

Польская теннисистка Ига Свентек, которая возглавляет мировой рейтинг, снялась с турнира WTA 500 в Сеуле (Южная Корея), который состоится с 16 по 22 сентября.

Ранее, как известно, от участия в этом турнире отказались Елена Рыбакина из Казахстана, а также американки Джессика Пегула и Эмма Наварро.

В 2023 году на турнире в Сеуле победила Пегула, которая в финале обыграла китаянку Юань Юэ. Год назад соревнования имели категорию WTA 250, а в этом - категория повысилась до WTA 500.

Ранее сообщалось, что Ига Свентек отметила юбилей на вершине рейтинга WTA.

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Ига Свёнтек WTA Сеул Джессика Пегула Эмма Наварро Елена Рыбакина
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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