Свентек отметила юбилей на вершине рейтинга WTA. У кого исторический рекорд
Ига проводит 120 неделю в статусе лучшей в мире
Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила мировой рейтинг в одиночном разряде.
Вот уже 120-ю неделю в качестве первой ракетки планеты проводит польская теннисистка Ига Свентек, на счету которой, кроме прочего, имеется 150 недель в качестве игрока топ-10.
23-летняя уроженка Варшавы впервые возглавила рейтинг WTA 4 апреля 2022 года.
На данный момент в истории по количеству недель под первым номером мирового рейтинга лидирует немецкая теннисистка Штеффи Граф. В своей время она была первой ракеткой мира на протяжении 377 недель. Второе место по этому показателю у Мартины Навратиловой из США – 332 недели, а тройку сильнейших замыкает американка Серена Уильямс (319).
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