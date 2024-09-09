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  4. Свентек отметила юбилей на вершине рейтинга WTA. У кого исторический рекорд
WTA
09 сентября 2024, 16:56 | Обновлено 09 сентября 2024, 17:09
77
0

Свентек отметила юбилей на вершине рейтинга WTA. У кого исторический рекорд

Ига проводит 120 неделю в статусе лучшей в мире

09 сентября 2024, 16:56 | Обновлено 09 сентября 2024, 17:09
77
0
Свентек отметила юбилей на вершине рейтинга WTA. У кого исторический рекорд
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила мировой рейтинг в одиночном разряде.

Вот уже 120-ю неделю в качестве первой ракетки планеты проводит польская теннисистка Ига Свентек, на счету которой, кроме прочего, имеется 150 недель в качестве игрока топ-10.

23-летняя уроженка Варшавы впервые возглавила рейтинг WTA 4 апреля 2022 года.

На данный момент в истории по количеству недель под первым номером мирового рейтинга лидирует немецкая теннисистка Штеффи Граф. В своей время она была первой ракеткой мира на протяжении 377 недель. Второе место по этому показателю у Мартины Навратиловой из США – 332 недели, а тройку сильнейших замыкает американка Серена Уильямс (319).

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Штеффи Граф Ига Свёнтек рейтинг WTA
Юрій Остроумов Источник: Opta
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