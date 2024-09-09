Свентек отметила юбилей на вершине рейтинга WTA. У кого исторический рекорд

Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила мировой рейтинг в одиночном разряде.

Вот уже 120-ю неделю в качестве первой ракетки планеты проводит польская теннисистка Ига Свентек, на счету которой, кроме прочего, имеется 150 недель в качестве игрока топ-10.

23-летняя уроженка Варшавы впервые возглавила рейтинг WTA 4 апреля 2022 года.

На данный момент в истории по количеству недель под первым номером мирового рейтинга лидирует немецкая теннисистка Штеффи Граф. В своей время она была первой ракеткой мира на протяжении 377 недель. Второе место по этому показателю у Мартины Навратиловой из США – 332 недели, а тройку сильнейших замыкает американка Серена Уильямс (319).