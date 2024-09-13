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Украина. Первая лига
13 сентября 2024, 12:58 | Обновлено 13 сентября 2024, 13:04
167
0

Александр ЛЕБЕДЕНКО: «Виктория движется в правильном направлении»

Опытный хавбек – о старте сезона в Первой лиге

13 сентября 2024, 12:58 | Обновлено 13 сентября 2024, 13:04
167
0
Александр ЛЕБЕДЕНКО: «Виктория движется в правильном направлении»
Суспильне Сумы. Александр Лебеденко

В среду в матче шестого тура группы Б Первой лиги «Виктория» на выезде разгромила «Мариуполь» (4:0). После игры полузащитник сумчан Александр Лебеденко ответил на вопросы программы Украина футбольная и поделился впечатлениями от матча.

«В футболе невозможно предсказать, что твоя команда победит какого-то соперника 4:0, – говорит Александр. – Мы готовились к «Мариуполю», тщательно изучали игру приазовцев. У нас есть квалифицированные футболисты с опытом выступлений в УПЛ. Удалось реализовать план на игру, а результат говорит сам за себя».

Также Лебеденко вспомнил игру в Полтаве. Напомним, что подопечные Бессмертного уступили полтавчанам (0:1). «Считаю, что сказалась специфика поля в Полтаве. Однако, с футболистов нашей команды тоже нельзя снимать ответственности за результат. Мы в некоторых эпизодах недоработали и проиграли. Поражение помогло нам переосмыслить свое отношение ко многим вещам».

По словам хавбека, «Виктория» движется в правильном направлении. «В футболе сегодня ты выигрываешь, а завтра – проигрываешь. Нужно постоянно работать на победу, выкладываться на тренировках. Хорошо, что мы начали забивать больше в этом чемпионате. Считаю, что «Виктория» движется в правильном направлении. Прогресс добавляет всем футболистам уверенности в собственных силах. К сожалению, есть определенные проблемы с травмированными, но в распоряжении тренерского штаба есть достаточное количество квалифицированных игроков. Конкуренция помогает нам прогрессировать, все друг друга стимулируют. Работа футболистов и тренерского штаба приносит результат».

Лебеденко отметил, что атмосфера внутри коллектива помогает новичкам быстрее адаптироваться. «Мы в свой коллектив хорошо принимаем новичков. Атмосфера в команде способствует быстрой адаптации. Думаю, что новичкам все в «Виктории» нравится. Отмечу тренерский штаб, ведь в нашей молодой команде есть изменения также и в тренерском штабе. Мы хотим помочь тренерам, а они – нам. В следующем туре играем против «Металлиста 1925», но соперника не боимся. Если сыграем в свой футбол, то все будет хорошо».

Также 35-летний полузащитник рассказал о влиянии воздушных тревог. «На тренировочный процесс это не слишком влияет, а вот во время матчей достаточно непросто. Бывает только начали поединок, а потом снова пауза и это выбивает из колеи. Спасибо нашим защитникам за то, что вообще имеем возможность заниматься любимым делом», – резюмировал Лебеденко.

Обзоры всех матчей шестого тура в Первой лиге, комментарии и еще больше анализа в информационно-аналитической программе ПФЛ Украина футбольная от 12 сентября.

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Первая лига Украины Александр Лебеденко
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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