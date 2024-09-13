Обновлен рейтинг зарплат тренеров АПЛ после нового контракта Артеты

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета подписал с клубом новый контракт на улучшенных условиях.

Новый договор оставил испанца на второй позиции в рейтинге наставников клубов Английской Премьер-лиги по размеру заработных плат.

Лидирует в нем, как и прежде, Жузеп Гвардиола из «Манчестер Сити». За год работы он получает 20 млн фунтов. Зарплата Артеты теперь будет составлять 10 млн фунтов.

В топ-4 также входят Унаи Эмери из «Астон Виллы» с зарплатой в размере 8 млн фунтов и Эрик тен Хаг из «Манчестер Юнайтед», которому клуб платит за год 6,75 млн фунтов.

Занимательно, что Энцо Мареска из «Челси» с зарплатой в 4,2 млн фунтов только 10-й в рейтинге. Его опережает даже Томас Франк из «Брентфорда», имеющий зарплату в 4,5 млн фунтов.

Удивительно, но тренер «Борнмута» Андони Ираола является самым низкооплачиваемым тренером в АПЛ, зарабатывая только 1 млн фунтов в год.