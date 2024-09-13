Роналду рассказал, о чем будет скучать на футбольной пенсии

Нападающий сборной Португалии и саудовского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду поделился мыслями о том, чего ему будет сильно не хватать, когда он завершит свою профессиональную карьеру.

«Я буду скучать по адреналину от забитого гола и ощущению волнения. Думаю, мне этого будет не хватать, потому что в других аспектах жизни я могу это контролировать. Меня окружают прекрасные люди, у меня хороший бизнес, я всем доволен», – заявил 39-летний Роналду в подкасте Rio Ferdinand Presents.

Ранее Криштиану Роналду признался, чего никогда не позволит своим детям в отношении себя.