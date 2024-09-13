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Португалия
13 сентября 2024, 09:49 |
988
0

Роналду признался, чего никогда не позволит своим детям в отношении себя

Криштиану выступил с заявлением о воспитании своих детей

13 сентября 2024, 09:49 |
988
0
Роналду признался, чего никогда не позволит своим детям в отношении себя
Instagram

Форвард сборной Португалии и саудовского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду рассказал о характере своих сыновей, признавшись, что никогда не позволит им победить себя.

«Несколько дней назад я был на Красном море, играл в падел. Я и Криштиану-младший постоянно ссоримся, можем не разговаривать несколько дней. Вот почему я счастлив, даже маленький Маттео любит соперничать, и мне это нравится. Это показывает, что они носят характер.

Серьезно, мои дети такие же, как я. Я их этому не учу, они видят это на моем примере, потому что иногда, когда я проиграю, я злюсь, иногда плачу – зависит от момента. В этом они похожи на меня, не хочу проигрывать даже своим детям. Я ничего не даю просто так.

Они всегда будут видеть своего отца в качестве примера, они каждый день наблюдают за мной – дома, на тренировках или в игре. Они видят, как много работаю.

Прямо сейчас Криштиану хочет стать футболистом, но я не оказываю на него большого давления, лишь немного. Ему 14 лет, он уже оказывает давление из-за того, что он сын Роналду. Пусть совершает свои ошибки, но надеюсь, что в будущем он станет профессиональным игроком.
Если он не станет футболистом, может, выберет другую профессию, но я всегда его поддержу. Мы не можем давить наших сыновей только потому, что мы известны», – заявил 39-летний Роналду подкасте Rio Ferdinand Presents.

Ранее Криштиану Роналду раскритиковал свой бывший клуб «Манчестер Юнайтед».

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Юрій Остроумов Источник: Daily Mail
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