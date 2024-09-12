«Нужно менять все». Роналду раскритиковал свой бывший клуб
Игрок недоволен тем, как идут дела в МЮ
Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду разочарован настроем тренера Эрика тен Хага, который открыто говорит, что команда сейчас не будет бороться за титулы.
«В «Манчестер Юнайтед» нужно перестраивать все, на мой взгляд. Тренер говорит, что команда не может бороться за титул АПЛ или Лигу чемпионов. В МЮ нельзя такое говорить. Даже если ты знаешь, что сейчас нет такой возможности бороться за титул, то говорить вслух это нельзя».
«Нужно пытаться. МЮ остается одним из лучших клубов мира, но им нужна перестройка. Мне кажется, в клубе это понимают», – сказал Роналду.
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