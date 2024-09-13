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Лига чемпионов
13 сентября 2024, 11:46 | Обновлено 13 сентября 2024, 11:49
264
0

Сел на 2 стула. Легендарный Анри раскритиковал и похвалил новую ЛЧ

Экс-форвард признался в смешанных чувствах

13 сентября 2024, 11:46 | Обновлено 13 сентября 2024, 11:49
264
0
Сел на 2 стула. Легендарный Анри раскритиковал и похвалил новую ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Тьерри Анри

Бывший нападающий сборной Франции Тьерри Анри поделился мнением о новом формате групповой стадии Лиги чемпионов, в которой каждый клуб проведет не 6, а 8 матчей.

«Думаю, для нас, для CBS, это замечательно – больше матчей, больше работы. Но, что касается меня, есть одно «но»: если судить со стороны тренера – игр слишком много. С точки зрения бывшего игрока, не знаю, справятся ли ребята.

В общем, мне нравится это как телеэксперту, но если рассуждать как экс-игрок и тренер – матчей слишком много. Беллингем уже травмирован. Тяжело отыграть весь сезон, а потом поехать на Евро, затем снова возвращаешься в сборную – больше матчей и тут, и там…» – заявил Анри, который до последнего времени возглавлял олимпийскую сборную Франции, а ныне является экспертом CBS.

Ранее суперкомпьютер назвал победителя Лиги чемпионов 2024/2025.

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Лига чемпионов Тьерри Анри
Юрій Остроумов Источник: Daily Mail
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