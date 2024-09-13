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ATP
13 сентября 2024, 11:29 | Обновлено 13 сентября 2024, 11:36
125
0

Заменит легенду. Известно, кто сыграет на Кубке Лейвера вместо Надаля

Востребованным оказался Григор Димитров

13 сентября 2024, 11:29 | Обновлено 13 сентября 2024, 11:36
125
0
Заменит легенду. Известно, кто сыграет на Кубке Лейвера вместо Надаля
Getty Images/Global Images Ukraine. Григор Димитров

Болгарский теннисист Григор Димитров, который занимает 10-е место в мировом рейтинге выступит в составе сборной Европы на Кубке Лейвера 2024, который состоится с 20 по 22 сентября в Берлине (Германия).

Напомним, ранее стало известно, что 38-летний испанский теннисист Рафаэль Надаль отказался от выступлений на Кубке Лейвера.

За сборную Европы, помимо Димитрова, сыграют испанец Карлос Алькарас, немец Александр Зверев, норвежец Каспер Рууд, грек Стефанос Циципас и якобы нейтрал Даниил Медведев. Капитан команды – швед Бьорн Борг.

Предстоящий розыгрыш станет седьмым в истории соревнований. Победителем двух последних турниров становилась сборная мира.

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Кубок Лейвера Рафаэль Надаль Григор Димитров
Юрій Остроумов Источник: Laver Cup
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