Талант Испании и Барселоны заявил о том, чего в карьере никогда не добьется

Атакующий полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямал высказал мнение о том, что его сравнивают с легендарным нападающим каталонского клуба Лионелем Месси.

«Мне нравится, что меня сравнивают с лучшим игроком в истории футбола, но я хочу быть самим собой.

Достичь уровня Месси невозможно», – заявил Ямал.

На счету 17-летнего Ламина Ямала, который является воспитанником «Барселоны», 55 матчей за главную команду «блауграны», 8 голов и 13 ассистов.

Ранее сообщалось, что Ямал установил рекорд, войдя в число номинантов на Золотой мяч-2024.