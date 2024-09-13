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Испания
13 сентября 2024, 10:34 |
348
3

Талант Испании и Барселоны заявил о том, чего в карьере никогда не добьется

Ламин Ямал – о наследии Лионеля Месси

13 сентября 2024, 10:34 |
348
3
Талант Испании и Барселоны заявил о том, чего в карьере никогда не добьется
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямал

Атакующий полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямал высказал мнение о том, что его сравнивают с легендарным нападающим каталонского клуба Лионелем Месси.

«Мне нравится, что меня сравнивают с лучшим игроком в истории футбола, но я хочу быть самим собой.

Достичь уровня Месси невозможно», – заявил Ямал.

На счету 17-летнего Ламина Ямала, который является воспитанником «Барселоны», 55 матчей за главную команду «блауграны», 8 голов и 13 ассистов.

Ранее сообщалось, что Ямал установил рекорд, войдя в число номинантов на Золотой мяч-2024.

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Лионель Месси Ламин Ямал сборная Испании по футболу Барселона
Юрій Остроумов Источник: Mundo Deportivo
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Saar
Він такий іспанець, як Мудрик- футболіст!
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