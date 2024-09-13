Талант Испании и Барселоны заявил о том, чего в карьере никогда не добьется
Ламин Ямал – о наследии Лионеля Месси
Атакующий полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямал высказал мнение о том, что его сравнивают с легендарным нападающим каталонского клуба Лионелем Месси.
«Мне нравится, что меня сравнивают с лучшим игроком в истории футбола, но я хочу быть самим собой.
Достичь уровня Месси невозможно», – заявил Ямал.
На счету 17-летнего Ламина Ямала, который является воспитанником «Барселоны», 55 матчей за главную команду «блауграны», 8 голов и 13 ассистов.
Ранее сообщалось, что Ямал установил рекорд, войдя в число номинантов на Золотой мяч-2024.
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