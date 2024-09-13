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  4. Фридман признался, продолжает ли существование Днепр-1
Украина. Премьер лига
13 сентября 2024, 09:56 |
783
0

Фридман признался, продолжает ли существование Днепр-1

Клуб продолжает получать выплаты по трансферам

13 сентября 2024, 09:56 |
783
0
Фридман признался, продолжает ли существование Днепр-1
dynamo.kiev.ua. Вячеслав Фридман

Коммерческий директор «Днепра-1» Вячеслав Фридман в эксклюзивном интервью для Sport.ua рассказал, продолжает ли существование спортивный клуб:

«Да, клуб существует. До сих пор работает генеральный директор, несколько бухгалтеров, отдел кадров и так далее. Некоторых из персонала оставили, потому что относительно дальнейших действий решения до сих пор не приняты и в этом году приняты не будут.

Думаю, что в марте-апреле 2025 года, если найдем финансирование и сможем рассчитаться за долги, которые были накоплены за предыдущие годы функционирования и вызвали трансферные баны, то будем работать и дальше. Там, кстати, всего 1,5-2 миллиона долларов долгов, это не такие большие деньги для реальных инвесторов, поэтому удивлен, что никто из любителей футбола Днепра не подхватил клуб в трудные для него времена. Реально было за 3-4 миллиона долларов получить клуб, играющий в УПЛ. Сейчас уже придется начинать со Второй лиги.

Опять же, за многих футболистов деньги поступают частями и будут продолжать поступать. Вот, например, за Артема Довбика мы деньги получили в течение недели, такие были договоренности, а сейчас еще много трансферов полностью не оплачены, некоторые выплаты растянуты до зимы, некоторые даже до весны».

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Вячеслав Фридман Днепр-1 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Источник
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