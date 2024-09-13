МАФВЕНТА: «Рад впервые сыграть за Металлист 1925. Чувствую себя как дома»

Новичок Металлиста 1925 Голден Мафвента поделился впечатлениями от своего дебюта в украинском футболе в игре Первой лиги против Металлурга (2:1) и рассказал о том, как его приняли в команде и много ли знал об Украине раньше:

– Какие первые впечатления от первого поединка в составе Металлиста 1925?

– Я счастлив, что мне удалось впервые сыграть в составе моей новой команды и сразу же сделать это в стартовом составе. В действительности это было невероятно!

– Как оцениваешь игру команды против Металлурга и персонально свое выступление?

– Команда одержала победу, поэтому все хорошо. Хотя это была непростая игра, я отдаю должное нашим соперникам! А что касается моего личного выступления, думаю, что сыграл неплохо, хотя я все еще на этапе знакомства и налаживания игровых связей с моими новыми одноклубниками.

– Как вообще тебя приняли в коллективе?

– Я могу сказать, что каждый, кого я встречаю здесь, проявляет свою любовь и заботу, готовность помочь. Это очень приятно и, благодаря такому отношению, здесь я чувствую себя как дома.

– Что ты знал об Украине и украинском футболе до того, как получил возможность продолжить карьеру в Металлисте 1925?

– Честно говоря, я знал об Украине не много. Но теперь я изучаю все о вашей стране, каждый день узнаю много нового обо всем.

– Чем ты занимаешься, когда имеешь свободное от тренировок и матчей время?

– Сложно отвлечься от футбола. Обычно я смотрю какие-то футбольные матчи и занимаюсь самоподготовкой, стараясь стать лучшим в компонентах, не являющихся моими сильнейшими сторонами. Также в свободное время я могу посмотреть фильм или почитать интересную книгу.