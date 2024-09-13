Микель Артета рассказал, почему решил продлить контракт с Арсеналом
Наставник канониров отметил большую роль спортивного директора Эду Гаспара
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета после подписания нового контракта рассказал о главной причине, по которой он связал свое будущее с канонирами:
«Это удовольствие от ежедневной работы вместе с амбициозными людьми. Самым важным фактором стали поддержка, драйв и энтузиазм, окружавшие меня каждый день.
Эду Гаспар (спортивный директор Арсенала) был первым, кто постучал в мою дверь до того, как я присоединился. Он сделал звонок и вложил все свое доверие в меня. Чтобы я мог вести эту огромную лодку в том направлении, как мы оба представляли себе.
Это было решающим. Наши отношения были невероятно крепкими, очень честными, очень прозрачными, и я очень благодарен за это».
12 сентября Микель Артета подписал новый долгосрочный контракт с лондонским клубом.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Алексей Сливченко анализирует старт харьковчан в новом сезоне и их агрессивную трансферную политику
Голкипер сборной Украины – о выступлениях команды в Лиге наций 2024/25