Микель Артета рассказал, почему решил продлить контракт с Арсеналом

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета после подписания нового контракта рассказал о главной причине, по которой он связал свое будущее с канонирами:

«Это удовольствие от ежедневной работы вместе с амбициозными людьми. Самым важным фактором стали поддержка, драйв и энтузиазм, окружавшие меня каждый день.

Эду Гаспар (спортивный директор Арсенала) был первым, кто постучал в мою дверь до того, как я присоединился. Он сделал звонок и вложил все свое доверие в меня. Чтобы я мог вести эту огромную лодку в том направлении, как мы оба представляли себе.

Это было решающим. Наши отношения были невероятно крепкими, очень честными, очень прозрачными, и я очень благодарен за это».

12 сентября Микель Артета подписал новый долгосрочный контракт с лондонским клубом.