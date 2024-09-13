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Англия
13 сентября 2024, 05:41 | Обновлено 13 сентября 2024, 06:04
115
0

Микель Артета рассказал, почему решил продлить контракт с Арсеналом

Наставник канониров отметил большую роль спортивного директора Эду Гаспара

13 сентября 2024, 05:41 | Обновлено 13 сентября 2024, 06:04
115
0
Микель Артета рассказал, почему решил продлить контракт с Арсеналом
ФК Арсенал. Микель Артета

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета после подписания нового контракта рассказал о главной причине, по которой он связал свое будущее с канонирами:

«Это удовольствие от ежедневной работы вместе с амбициозными людьми. Самым важным фактором стали поддержка, драйв и энтузиазм, окружавшие меня каждый день.

Эду Гаспар (спортивный директор Арсенала) был первым, кто постучал в мою дверь до того, как я присоединился. Он сделал звонок и вложил все свое доверие в меня. Чтобы я мог вести эту огромную лодку в том направлении, как мы оба представляли себе.

Это было решающим. Наши отношения были невероятно крепкими, очень честными, очень прозрачными, и я очень благодарен за это».

12 сентября Микель Артета подписал новый долгосрочный контракт с лондонским клубом.

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Микель Артета Арсенал Лондон продление контракта чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Эду Гаспар
Николай Степанов Источник: ФК Арсенал Лондон
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