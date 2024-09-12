Микель Артета рассказал, что его вдохновляет в Арсенале

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета в интервью рассказал, что его больше мотивирует и волнует в будущем канониров:

«Люди и амбиции клуба. Я чувствую себя чрезвычайно счастливым, потому что могу каждый день работать с хорошими людьми, которые есть в нашей системе. Я начинаю с моей тренерской команды, они без устали поддерживают меня, бросают мне вызовы, вдохновляют, дают идеи и делают меня лучшим тренером и лучшим человеком каждый день.

Это касается и персонала клуба, энергия, которую они приносят, и преданность, любовь и страсть к игре, чтобы становиться лучше. Это вдохновляет меня и дает мне энергию и радость, когда я прихожу на базу «Арсенала».

А также это зависит от игроков. Я вижу улыбки на их лицах каждый день, когда они приходят, и желание становиться лучше. Моя единственная цель – извлечь из них лучшее, улучшить их жизнь и убедиться, что мы воспитываем их как людей наилучшим образом, и обеспечить, чтобы они реализовали свой талант и потенциал. Если это так, мы будем очень успешны как команда».

12 сентября Микель Артета продлил контракт с канонирами.