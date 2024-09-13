Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Барселона хочет подписать Киммиха как свободного агента следующим летом
Испания
13 сентября 2024, 06:12 | Обновлено 13 сентября 2024, 06:37
15
0

Барселона хочет подписать Киммиха как свободного агента следующим летом

Срок действия контакта немецкого защитника с Баварией истечет летом 2025 года

13 сентября 2024, 06:12 | Обновлено 13 сентября 2024, 06:37
15
0
Барселона хочет подписать Киммиха как свободного агента следующим летом
Getty Images/Global Images Ukraine. Йозуа Киммих

Испанская Барселона хочет подписать немецкого защитника Йозуа Киммиха как свободного агента следующим летом.

Каталонский клуб нацелился на 29-летнего универсала из «Баварии», срок действия контакт которого с мюнхенцами истечет летом 2025 года.

Немецкий тренер «Барселоны» Ханси Флик работал с Киммихом как в «Баварии», так и в сборной Германии. Он доверял Йозуа и использовал его и как правого защитника, и как опорного игрока. В прошлом сезоне Киммих играл в оборонительной зоне как за свой клуб, так и за сборную Германии.

29-летний немец не против присоединиться к каталонскому клубу. Разговоры о его возможном переходе в Барселону шли, еще когда топ-гранд испанского футбола тренировал испанец Хави, а приход Флика только усилил эту идею.

В текущем сезоне Киммих провел 2 матча Бундеслиги, а в минувшем сезоне чемпионата Германии отыграл 27 поединков и забил 1 гол. Его трансферная стоимость оценивается веб-порталом Transfermarkt в 50 млн евро.

По теме:
Из Хорватии в Турцию. Украинец, которым интересовалась Жирона, сменит клуб
ВИДЕО. Спустя 10 месяцев. Гави вернулся к тренировкам
Все-таки выехал. Украинский голкипер находится на просмотре в Челси
Йозуа Киммих Барселона Бавария трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Бундеслиги свободный агент
Николай Степанов Источник: Mundo Deportivo
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украина Заря – Динамо
Футбол | 12 сентября 2024, 14:22 0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украина Заря – Динамо
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украина Заря – Динамо

14 сентября в 15:30 состоится матч 6-го тура УПЛ

«Процесс столетия». В АПЛ начинается суд над Манчестер Сити
Футбол | 12 сентября 2024, 22:40 6
«Процесс столетия». В АПЛ начинается суд над Манчестер Сити
«Процесс столетия». В АПЛ начинается суд над Манчестер Сити

Клубу грозит суровое наказание

ТРУБИН: «После каждых сборов в сборной каждый делает выводы. Мои такие...»
Футбол | 12.09.2024, 23:57
ТРУБИН: «После каждых сборов в сборной каждый делает выводы. Мои такие...»
ТРУБИН: «После каждых сборов в сборной каждый делает выводы. Мои такие...»
Зинченко может уйти из Арсенала. Его планируют обменять в топ-клуб Италии
Футбол | 12.09.2024, 11:19
Зинченко может уйти из Арсенала. Его планируют обменять в топ-клуб Италии
Зинченко может уйти из Арсенала. Его планируют обменять в топ-клуб Италии
Известный тренер рассказал, кто вернет сборную в нормальное состояние
Футбол | 12.09.2024, 09:57
Известный тренер рассказал, кто вернет сборную в нормальное состояние
Известный тренер рассказал, кто вернет сборную в нормальное состояние
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Перес возмущен поступком звезды. Реал может продать его за рекордные деньги
Перес возмущен поступком звезды. Реал может продать его за рекордные деньги
11.09.2024, 20:15 2
Футбол
«Что ты, мой толстый друг?» Усик обратился к Фьюри и дал ему совет
«Что ты, мой толстый друг?» Усик обратился к Фьюри и дал ему совет
11.09.2024, 15:48 1
Бокс
Золото Олимпиады или мировой рекорд? Магучих сделала выбор
Золото Олимпиады или мировой рекорд? Магучих сделала выбор
11.09.2024, 20:53 7
Другие виды
Молодежка вышла на Евро! Турнирные таблицы квалификации ЧЕ-2025 U-21
Молодежка вышла на Евро! Турнирные таблицы квалификации ЧЕ-2025 U-21
11.09.2024, 00:43 19
Футбол
ВИДЕО. Очень смешно! Как Ребров на вопросы журналистов отвечал после фиаско
ВИДЕО. Очень смешно! Как Ребров на вопросы журналистов отвечал после фиаско
11.09.2024, 00:25 30
Футбол
Кварцяный оценил шансы сборной Украины в следующем матче с Грузией
Кварцяный оценил шансы сборной Украины в следующем матче с Грузией
11.09.2024, 19:37 4
Футбол
Юрий САПРОНОВ: 10 минут до отставки Реброва. Думаю, по собственному желанию
Юрий САПРОНОВ: 10 минут до отставки Реброва. Думаю, по собственному желанию
11.09.2024, 04:36 11
Футбол
Показали, как нужно с ними играть. Грузия обыграла Албанию на чужом поле
Показали, как нужно с ними играть. Грузия обыграла Албанию на чужом поле
11.09.2024, 00:01 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем