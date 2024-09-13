Барселона хочет подписать Киммиха как свободного агента следующим летом

Испанская Барселона хочет подписать немецкого защитника Йозуа Киммиха как свободного агента следующим летом.

Каталонский клуб нацелился на 29-летнего универсала из «Баварии», срок действия контакт которого с мюнхенцами истечет летом 2025 года.

Немецкий тренер «Барселоны» Ханси Флик работал с Киммихом как в «Баварии», так и в сборной Германии. Он доверял Йозуа и использовал его и как правого защитника, и как опорного игрока. В прошлом сезоне Киммих играл в оборонительной зоне как за свой клуб, так и за сборную Германии.

29-летний немец не против присоединиться к каталонскому клубу. Разговоры о его возможном переходе в Барселону шли, еще когда топ-гранд испанского футбола тренировал испанец Хави, а приход Флика только усилил эту идею.

В текущем сезоне Киммих провел 2 матча Бундеслиги, а в минувшем сезоне чемпионата Германии отыграл 27 поединков и забил 1 гол. Его трансферная стоимость оценивается веб-порталом Transfermarkt в 50 млн евро.