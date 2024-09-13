ВАНАТ: «Мы уступали чехам в антропометрии, но забили два мяча головой»

Нападающий сборной Украины Владислав Ванат стал Львом матча по результатам поединка 2-го тура Лиги наций 2024/25 против команды Чехии (2:3).

Во встрече с чехами Ванат отличился первым голом в составе сборной Украины. За форварда сине-желтых отдали свои голоса 34% болельщиков. После матча нападающий поделился своими впечатлениями от игры:

«Не могу сказать, что бороться с габаритными чехами было очень тяжело. Да, мы уступали в антропометрии, но забили два мяча головой. Это футбол, и здесь нет сравнений в росте – кто выше, а кто ниже. Идет борьба, и у каждого есть шанс.

Приятные ощущения после первого гола за сборную Украины, но были бы приятнее, если бы мы выиграли. Если бы мы играли в первом тайме так, как во втором, все было бы гораздо лучше. К сожалению, имеем то, что имеем. Нам добавляет уверенность второй тайм этого матча. Ведь в нем мы играли гораздо лучше, чем в первом.

Отдельно хочу отметить наших болельщиков на трибунах. Казалось, что их было поровну с чехами. Большая им благодарность. Благодарю болельщиков за поддержку и надеюсь, что буду продолжать так и дальше».

Следующий поединок в Лиге наций сборная Украины проведет 11 октября в польском городе Познань против команды Грузии.