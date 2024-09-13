Аль-Наср Эр-Рияд

13 сентября на «Аль-Аввал Парк» пройдет матч 3-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором «Аль-Наср» встретится с «Аль-Ахли». Поединок начнется в 21:00 по киевскому времени.

Аль-Наср

Команда вот уже полтора года может похвастаться наличием Роналду в своих рядах. Но при этом не получается взять чемпионский титул. Перед прошлым сезоном и Луиша Каштру сделали тренером, и состав еще больше укрепили звездами - но снова только второе место в саудовском футбольном первенстве. Сейчас могли получить Гюндогана, Шкриниара и Щесны, но в итоге подписали Симакана (причем РБ Лейпциг получил 45 миллионов), юного Анджело из Челси и вратаря Бенто Крепски из Атлетико Паранаэнсе. И обновленная команда потеряла очки в первом же туре, несмотря на то, что Роналду открывал счет - после перерыва Аль-Раэд оформил итоговые 1:1, реализовав пенальти. С Аль-Фейхой Криштиану добавил гол и передачу, Талиска сделал дубль - в итоге соперника разгромили 4:1.

Аль-Ахли

Клуб серьезно потратился перед прошлым сезоном, как на наставника, пригласив Маттиаса Яйссле, и на футболистов, во главе с Фирмино. В итоге получилось занять вполне достойное третье место - но явно хочется большего. Так что в Джиде очень хотели Осимхена, договорились с Наполи и обещали нигерийцу крупный контракт. Но все-таки сорвалось, и уже 31-го августа, после закрытия окна в Европе, на Ближний Восток перебрался Тоуни, нападающий сборной Англии - Брентфорд за него получил 40 миллионов фунтов. Еще без Айвена крепость трофеев после 2:0 на своем поле с Аль-Орубой проиграла в гостях у Аль-Фатеха, так ничем и не ответив на гол Джанини в начале второго тайма.

Статистика личных встреч

Аль-Наср не проигрывает вот уже пять матчей кряду, и только однажды на этом отрезке позволили сопернику взять ничью. В прошлом сезоне Роналду и компания набрали все шесть возможных очков: 4:3 дома, 1:0 на выезде.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в хозяев. Но с учетом того, как мало забивали клубы, можно ставить на тотал меньше 3,5 голов (коэффициент - 1,615).