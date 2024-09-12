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  4. ТРУБИН: «После каждых сборов в сборной каждый делает выводы. Мои такие...»
Лига наций
12 сентября 2024, 23:57 |
421
1

ТРУБИН: «После каждых сборов в сборной каждый делает выводы. Мои такие...»

Голкипер сборной Украины – о выступлениях команды в Лиге наций 2024/25

12 сентября 2024, 23:57 |
421
1
ТРУБИН: «После каждых сборов в сборной каждый делает выводы. Мои такие...»
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин опубликовал пост в своем Instagram, в котором коротко подвел итоги выступления команды в Лиге наций 2024/25:

«После каждой встречи в сборной каждый делает выводы. Мои такие:

  • Результаты команды начинаются со вклада каждого.
  • Горжусь быть частью этой сборной Украины.
  • Впереди период большой работы и мы должны пройти его вместе, чтобы стать сильнее», – написал Анатолий.

Сине-желтые в сентябре провели 2 поединка в группе 2 Дивизиона В Лиги наций. В 1-м туре подопечные Сергея Реброва уступили 1:2 Албании, а во 2-м проиграли Чехии 2:3.

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Анатолий Трубин сборная Украины по футболу Лига наций
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 1
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TolsTIyELF
А мої такі:
1. Тренер несистемний довб...непрофесійна людина, вперта та чванлива.
2.  Тягне в команду непрофесійних слабких ненадійних гравців, таких як матвиенко. Людина пенальті автогол привіз но його тягнуть і в клубі.
3. Як приклад єффективного фукціонела слід взяти Флорентіно Переса. Що він робить щоб Реал був успішним, вот що потрібно вивчити.
4. Один із секретів це ставлення до команди. Реал - це більше ніж клуб, це втілення самої Іспанії, її славетного королівського Роду. А тому якщо гравець не тягне - його міняють, безжально. Що Перес зробив із касільясом Пепе рмасом і навіть Рональду? Теж саме треба зробити із Ярмоленко та іншими.
Наші хлопці - купка самозакоханних мажорів, непридатних до боротьби. Але це не так. Україна бороться, українці борються. І ми переможемо. В тому числі тупорилих бездарних тренерів і таких самих гравців.
І переможемо тоді коли в команді будуть справжні українці, а не підробка.
А ти хлопче непоганий, тому борись, борись і переможеш.
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