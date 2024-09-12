ТРУБИН: «После каждых сборов в сборной каждый делает выводы. Мои такие...»

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин опубликовал пост в своем Instagram, в котором коротко подвел итоги выступления команды в Лиге наций 2024/25:

«После каждой встречи в сборной каждый делает выводы. Мои такие:

Результаты команды начинаются со вклада каждого.

Горжусь быть частью этой сборной Украины.

Впереди период большой работы и мы должны пройти его вместе, чтобы стать сильнее», – написал Анатолий.

Сине-желтые в сентябре провели 2 поединка в группе 2 Дивизиона В Лиги наций. В 1-м туре подопечные Сергея Реброва уступили 1:2 Албании, а во 2-м проиграли Чехии 2:3.