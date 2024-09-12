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Румыния
12 сентября 2024, 21:33 | Обновлено 12 сентября 2024, 21:59
2181
1

Первый конфликт Мистера. Луческу отправил домой игрока из сборной Румынии

Джордже Пушкаш больше не будет вызываться в национальную команду

12 сентября 2024, 21:33 | Обновлено 12 сентября 2024, 21:59
2181
1
Первый конфликт Мистера. Луческу отправил домой игрока из сборной Румынии
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

79-летний специалист Мирча Луческу выгнал игрока из сборной Румынии.

Речь идет про 28-летнего форварда Джордже Пушкаша, контракт которого принадлежит Дженоа, а на правах аренды выступающего за Бари.

Дело в том, что Джордже остался недоволен своим игровым временем. 6 сентября Пушкаш отыграл всего 7 минут в поединке против команды Косово (3:0), а перед встречей с Литвой (3:1) 9 числа узнал, что не выйдет на поле.

Журналист Дечебала Радулеску рассказал о конфликте игрока и Мистера:

«Пушкаш, узнав, что он будет на трибунах, сказал: «Я забираю свои вещи и ухожу». Мирча ответил ему: «Езжай, если хочешь ехать, езжай домой». И именно поэтому он решил больше не вызывать его в сборную».

Луческу возглавил сборную Румынии в августе 2024 года. Мирча в свое время работал с двумя грандами украинского футбола: Шахтером и Динамо.

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Мирча Луческу сборная Румынии по футболу Лига наций
Даниил Агарков Источник: Digisport.ro
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Serhii P.
так все правильно зробив гравець, якщо не дають ігрового часу, навіщо викликали? Зібрав речі та й поїхав.
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