Первый конфликт Мистера. Луческу отправил домой игрока из сборной Румынии
Джордже Пушкаш больше не будет вызываться в национальную команду
79-летний специалист Мирча Луческу выгнал игрока из сборной Румынии.
Речь идет про 28-летнего форварда Джордже Пушкаша, контракт которого принадлежит Дженоа, а на правах аренды выступающего за Бари.
Дело в том, что Джордже остался недоволен своим игровым временем. 6 сентября Пушкаш отыграл всего 7 минут в поединке против команды Косово (3:0), а перед встречей с Литвой (3:1) 9 числа узнал, что не выйдет на поле.
Журналист Дечебала Радулеску рассказал о конфликте игрока и Мистера:
«Пушкаш, узнав, что он будет на трибунах, сказал: «Я забираю свои вещи и ухожу». Мирча ответил ему: «Езжай, если хочешь ехать, езжай домой». И именно поэтому он решил больше не вызывать его в сборную».
Луческу возглавил сборную Румынии в августе 2024 года. Мирча в свое время работал с двумя грандами украинского футбола: Шахтером и Динамо.
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