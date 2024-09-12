Форвард Александрии в 31 год рассчитывает на вызов в сборную Украины

31-летний форвард «Александрии» Александр Филиппов еще надеется, что получит от Сергея Реброва первый вызов в сборную Украины. В недавнем матче с Албанией в сборной дебютировал 29-летний Владислав Кабаев.

«Я понимаю, что есть все шансы попасть в сборную. Все зависит от меня, поэтому нужно хорошо выполнять свою работу. Думаю, что тренеры сборной смотрят чемпионат Украины. Думаю, они видят, что в УПЛ тоже есть игроки, которые могут в ближайшем будущем или просто в будущем усилить нашу сборную».

«Конечно, это мечта для каждого футболиста – сыграть за свою национальную команду. Я не исключение. Буду работать, а там уже только тренеры будут решать», – сказал Филиппов.

В нынешнем сезоне УПЛ игрок забил 3 гола.