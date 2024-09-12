Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Форвард Александрии в 31 год рассчитывает на вызов в сборную Украины
Украина. Премьер лига
12 сентября 2024, 21:28 |
1336
0

Форвард Александрии в 31 год рассчитывает на вызов в сборную Украины

Филиппов не исключает, что еще получит шанс

12 сентября 2024, 21:28 |
1336
0
Форвард Александрии в 31 год рассчитывает на вызов в сборную Украины
ФК Александрия. Александр Филиппов

31-летний форвард «Александрии» Александр Филиппов еще надеется, что получит от Сергея Реброва первый вызов в сборную Украины. В недавнем матче с Албанией в сборной дебютировал 29-летний Владислав Кабаев.

«Я понимаю, что есть все шансы попасть в сборную. Все зависит от меня, поэтому нужно хорошо выполнять свою работу. Думаю, что тренеры сборной смотрят чемпионат Украины. Думаю, они видят, что в УПЛ тоже есть игроки, которые могут в ближайшем будущем или просто в будущем усилить нашу сборную».

«Конечно, это мечта для каждого футболиста – сыграть за свою национальную команду. Я не исключение. Буду работать, а там уже только тренеры будут решать», – сказал Филиппов.

В нынешнем сезоне УПЛ игрок забил 3 гола.

По теме:
«Немного обидно». Глывинский рассказал об уходе из УАФ после 14 лет работы
Оболонь – Александрия. Текстовая трансляция матча
ВИДЕО. Сборники вернулись. Шахтер готовится к матчу УПЛ с Карпатами
Александр Филиппов Александрия сборная Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мерсер рассказал, кто был лучше: Владимир Кличко или Леннокс Льюис
Бокс | 12 сентября 2024, 08:45 2
Мерсер рассказал, кто был лучше: Владимир Кличко или Леннокс Льюис
Мерсер рассказал, кто был лучше: Владимир Кличко или Леннокс Льюис

Рэй отметил британского спортсмена

Не Гвардиола или Симеоне. Назван самый высокооплачиваемый тренер в мире
Футбол | 12 сентября 2024, 07:01 7
Не Гвардиола или Симеоне. Назван самый высокооплачиваемый тренер в мире
Не Гвардиола или Симеоне. Назван самый высокооплачиваемый тренер в мире

Роберто Манчини зарабатывает 21.5 млн фунтов стерлингов в сборной Саудовской Аравии!

Динамо – в плюсе. Transfermarkt обновил стоимость игроков УПЛ
Футбол | 12.09.2024, 17:11
Динамо – в плюсе. Transfermarkt обновил стоимость игроков УПЛ
Динамо – в плюсе. Transfermarkt обновил стоимость игроков УПЛ
Луческу ляжет под нож. Экс-коуч Шахтера и Динамо приедет в Киев на операцию
Футбол | 12.09.2024, 21:56
Луческу ляжет под нож. Экс-коуч Шахтера и Динамо приедет в Киев на операцию
Луческу ляжет под нож. Экс-коуч Шахтера и Динамо приедет в Киев на операцию
Экс-футболист прокомментировал бросок пластиковым стаканчиком в Ярмоленко
Футбол | 12.09.2024, 15:35
Экс-футболист прокомментировал бросок пластиковым стаканчиком в Ярмоленко
Экс-футболист прокомментировал бросок пластиковым стаканчиком в Ярмоленко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Конец саги. Лунин подписал новый долгосрочный контракт с Реалом
Конец саги. Лунин подписал новый долгосрочный контракт с Реалом
11.09.2024, 17:55 55
Футбол
Золото Олимпиады или мировой рекорд? Магучих сделала выбор
Золото Олимпиады или мировой рекорд? Магучих сделала выбор
11.09.2024, 20:53 4
Другие виды
Второе поражение подряд. Украина в Лиге наций уступила и Чехии
Второе поражение подряд. Украина в Лиге наций уступила и Чехии
10.09.2024, 23:41 325
Футбол
Показали, как нужно с ними играть. Грузия обыграла Албанию на чужом поле
Показали, как нужно с ними играть. Грузия обыграла Албанию на чужом поле
11.09.2024, 00:01 16
Футбол
ВИДЕО. Как Мудрик исполнил бисиклету в матче Чехия – Украина
ВИДЕО. Как Мудрик исполнил бисиклету в матче Чехия – Украина
10.09.2024, 23:05 9
Футбол
Ребров пояснил, почему сборная Украины потерпела поражение в матче с Чехией
Ребров пояснил, почему сборная Украины потерпела поражение в матче с Чехией
11.09.2024, 00:40 28
Футбол
Зинченко обратился к болельщикам с одной просьбой после поражения сборной
Зинченко обратился к болельщикам с одной просьбой после поражения сборной
11.09.2024, 00:55 15
Футбол
Не Усик, не Фьюри. Джошуа назвал лучшего боксера в мире
Не Усик, не Фьюри. Джошуа назвал лучшего боксера в мире
12.09.2024, 08:08 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем