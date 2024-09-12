Микель АРТЕТА: «Горжусь тем, что нахожусь в Арсенале»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал продление контракта с «Канонирами»:

«Очень горжусь, очень взволнован и с нетерпением жду того, что будет дальше. Горжусь тем, что нахожусь здесь, и имею такие взаимоотношения со всеми в клубе.

Я чувствую сильное вдохновение, вызов и поддержку, и хочу сделать гораздо больше, чем то, чего мы уже достигли вместе.

Вместе с игроками и всеми членами клуба мы с нетерпением ждем следующих лет вместе, с нашими болельщиками, которые изменили клуб и команду в эмоциональном плане. Мы с нетерпением ждем продолжения совместного пути».