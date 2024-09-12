Не Рафа. Дядя Надаля назвал лучшего теннисиста из Большой тройки

Тони Надаль, дядя и бывший тренер испанского теннисиста Рафаэля Надаля, рассказал, что из Большой тройки – лучший.

«Лучшая игра была у Роджера Федерера. На данный момент лучшим является Новак Джокович. По времени и потому, что он завоевал больше титулов по сравнению с остальными.

Кто мог бы стать лучшим без травм? Мой племянник Рафа, но он часто травмируется. В конце концов, лучший – Джокович, но, на мой взгляд, то, что я видел на корте, когда играл Федерер, никто никогда не делал», – сказал Тони.

Также дядя Надаля прокомментировал допинг-скандал с участием лидера рейтинга ATP.