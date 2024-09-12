Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Не Рафа. Дядя Надаля назвал лучшего теннисиста из Большой тройки
ATP
12 сентября 2024, 17:45 | Обновлено 12 сентября 2024, 17:49
447
3

Не Рафа. Дядя Надаля назвал лучшего теннисиста из Большой тройки

Тони Надаль высказал свое мнение очень дипломатично

12 сентября 2024, 17:45 | Обновлено 12 сентября 2024, 17:49
447
3
Не Рафа. Дядя Надаля назвал лучшего теннисиста из Большой тройки
Getty Images/Global Images Ukraine. Федерер, Надаль, Джокович

Тони Надаль, дядя и бывший тренер испанского теннисиста Рафаэля Надаля, рассказал, что из Большой тройки – лучший.

«Лучшая игра была у Роджера Федерера. На данный момент лучшим является Новак Джокович. По времени и потому, что он завоевал больше титулов по сравнению с остальными.

Кто мог бы стать лучшим без травм? Мой племянник Рафа, но он часто травмируется. В конце концов, лучший – Джокович, но, на мой взгляд, то, что я видел на корте, когда играл Федерер, никто никогда не делал», – сказал Тони.

Также дядя Надаля прокомментировал допинг-скандал с участием лидера рейтинга ATP.

По теме:
Дядя Надаля прокомментировал допинг-скандал с участием лидера рейтинга ATP
Тяжелый жребий. Федерер объяснил неудачи Надаля на Ролан Гаррос и ОИ-2024
Титул Киченок, подарок судьбы для Синнера, несостоявшееся украинское дерби
Тони Надаль Роджер Федерер Рафаэль Надаль Новак Джокович
Владимир Клепач Источник: Euronews Romania
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Конец саги. Лунин подписал новый долгосрочный контракт с Реалом
Футбол | 11 сентября 2024, 17:55 54
Конец саги. Лунин подписал новый долгосрочный контракт с Реалом
Конец саги. Лунин подписал новый долгосрочный контракт с Реалом

Украинский голкипер получил новое четырехлетнее соглашение

Известны результаты жеребьевки матча Кубка Дэвиса Израиль – Украина
Теннис | 12 сентября 2024, 15:07 0
Известны результаты жеребьевки матча Кубка Дэвиса Израиль – Украина
Известны результаты жеребьевки матча Кубка Дэвиса Израиль – Украина

Первым на корт выйдут Ишай Олиель и Александр Овчаренко

Россиянка била себя ракеткой по голове, упустив преимущество 5:0 в 3-м сете
Теннис | 12.09.2024, 14:25
Россиянка била себя ракеткой по голове, упустив преимущество 5:0 в 3-м сете
Россиянка била себя ракеткой по голове, упустив преимущество 5:0 в 3-м сете
Известно, какая клаусула будет прописана в новом контракте Лунина с Реалом
Футбол | 11.09.2024, 19:51
Известно, какая клаусула будет прописана в новом контракте Лунина с Реалом
Известно, какая клаусула будет прописана в новом контракте Лунина с Реалом
Они угробили клуб. Известно, кому Днепр-1 не собирается выплачивать долги
Футбол | 12.09.2024, 03:02
Они угробили клуб. Известно, кому Днепр-1 не собирается выплачивать долги
Они угробили клуб. Известно, кому Днепр-1 не собирается выплачивать долги
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Виктор Войцеховский
Похоже на правду. Пиковый Рождер был почти непобедим. Ну может кроме грунта.
Ответить
-1
Показать Скрыть 2 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Как Мудрик исполнил бисиклету в матче Чехия – Украина
ВИДЕО. Как Мудрик исполнил бисиклету в матче Чехия – Украина
10.09.2024, 23:05 9
Футбол
«Он его нокаутирует». Чисора дал прогноз на бой Усика и Фьюри
«Он его нокаутирует». Чисора дал прогноз на бой Усика и Фьюри
10.09.2024, 18:20
Бокс
Куртуа отреагировал на продление контракта Лунина с Реалом
Куртуа отреагировал на продление контракта Лунина с Реалом
11.09.2024, 21:25 2
Футбол
Кварцяный оценил шансы сборной Украины в следующем матче с Грузией
Кварцяный оценил шансы сборной Украины в следующем матче с Грузией
11.09.2024, 19:37 2
Футбол
Заслуженное признание? Назван Лев матча сборной Украины с Чехией в ЛН
Заслуженное признание? Назван Лев матча сборной Украины с Чехией в ЛН
11.09.2024, 00:04 6
Футбол
«Малыш, ты...» Фьюри обратился к Усику через социальные сети
«Малыш, ты...» Фьюри обратился к Усику через социальные сети
10.09.2024, 16:47 5
Бокс
Золото Олимпиады или мировой рекорд? Магучих сделала выбор
Золото Олимпиады или мировой рекорд? Магучих сделала выбор
11.09.2024, 20:53 4
Другие виды
Чисора назвал именитого боксера, который сможет нокаутировать Усика и Фьюри
Чисора назвал именитого боксера, который сможет нокаутировать Усика и Фьюри
11.09.2024, 07:13 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем