Дядя Надаля прокомментировал допинг-скандал с участием лидера рейтинга ATP
Тони Надаль уверен, что Янник Синнер невиновен, поэтому совесть его не мучала
Тони Надаль, дядя и бывший тренер испанского теннисиста Рафаэля Надаля, прокомментировал допинговый скандал с участием лидера рейтинга ATP Янника Синнера.
«За неделю до начала US Open нам было интересно, как на него повлияет ситуация с возможным допингом. Но финалом и потрясающим выступлением он еще раз показал, что не только один из лучших в туре по игре. У него еще и есть стойкость, которая позволяет преодолевать действительно сложные ситуации.
Конечно, осознание того, что у него чистая совесть, помогло ему со всем справиться», – сказал Тони Надаль.
Отметим, что в 2024 году Синнер выиграл первые турниры Grand Slam: Australian Open и US Open.
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