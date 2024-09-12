Дядя Надаля прокомментировал допинг-скандал с участием лидера рейтинга ATP

Тони Надаль, дядя и бывший тренер испанского теннисиста Рафаэля Надаля, прокомментировал допинговый скандал с участием лидера рейтинга ATP Янника Синнера.

«За неделю до начала US Open нам было интересно, как на него повлияет ситуация с возможным допингом. Но финалом и потрясающим выступлением он еще раз показал, что не только один из лучших в туре по игре. У него еще и есть стойкость, которая позволяет преодолевать действительно сложные ситуации.

Конечно, осознание того, что у него чистая совесть, помогло ему со всем справиться», – сказал Тони Надаль.

Отметим, что в 2024 году Синнер выиграл первые турниры Grand Slam: Australian Open и US Open.