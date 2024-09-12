Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Дядя Надаля прокомментировал допинг-скандал с участием лидера рейтинга ATP
US Open
12 сентября 2024, 16:06 |
400
0

Дядя Надаля прокомментировал допинг-скандал с участием лидера рейтинга ATP

Тони Надаль уверен, что Янник Синнер невиновен, поэтому совесть его не мучала

12 сентября 2024, 16:06 |
400
0
Дядя Надаля прокомментировал допинг-скандал с участием лидера рейтинга ATP
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Тони Надаль, дядя и бывший тренер испанского теннисиста Рафаэля Надаля, прокомментировал допинговый скандал с участием лидера рейтинга ATP Янника Синнера.

«За неделю до начала US Open нам было интересно, как на него повлияет ситуация с возможным допингом. Но финалом и потрясающим выступлением он еще раз показал, что не только один из лучших в туре по игре. У него еще и есть стойкость, которая позволяет преодолевать действительно сложные ситуации.

Конечно, осознание того, что у него чистая совесть, помогло ему со всем справиться», – сказал Тони Надаль.

Отметим, что в 2024 году Синнер выиграл первые турниры Grand Slam: Australian Open и US Open.

По теме:
Россия лишилась первого места в медальном зачете Олимпиады-2014
Бразильского теннисиста временно отстранили за допинг
Возвращение мельдония. Теннисиста из рф временно отстранили за допинг
допинг Янник Синнер Тони Надаль
Владимир Клепач Источник: El Pais
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Зинченко может уйти из Арсенала. Его планируют обменять в топ-клуб Италии
Футбол | 12 сентября 2024, 11:19 12
Зинченко может уйти из Арсенала. Его планируют обменять в топ-клуб Италии
Зинченко может уйти из Арсенала. Его планируют обменять в топ-клуб Италии

Украинского защитника хотят использовать как часть соглашения по Димарко

Они угробили клуб. Известно, кому Днепр-1 не собирается выплачивать долги
Футбол | 12 сентября 2024, 03:02 2
Они угробили клуб. Известно, кому Днепр-1 не собирается выплачивать долги
Они угробили клуб. Известно, кому Днепр-1 не собирается выплачивать долги

Свои деньги точно не получат Имад Ашур и Андрей Русол

Перес возмущен поступком звезды. Реал может продать его за рекордные деньги
Футбол | 11.09.2024, 20:15
Перес возмущен поступком звезды. Реал может продать его за рекордные деньги
Перес возмущен поступком звезды. Реал может продать его за рекордные деньги
Известный тренер рассказал, кто вернет сборную в нормальное состояние
Футбол | 12.09.2024, 09:57
Известный тренер рассказал, кто вернет сборную в нормальное состояние
Известный тренер рассказал, кто вернет сборную в нормальное состояние
ВИДЕО. Крутой последний гейм. Как Стародубцева в 1/4 финала в Тунисе вышла
Теннис | 12.09.2024, 00:44
ВИДЕО. Крутой последний гейм. Как Стародубцева в 1/4 финала в Тунисе вышла
ВИДЕО. Крутой последний гейм. Как Стародубцева в 1/4 финала в Тунисе вышла
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Второе поражение подряд. Украина в Лиге наций уступила и Чехии
Второе поражение подряд. Украина в Лиге наций уступила и Чехии
10.09.2024, 23:41 326
Футбол
ВИДЕО. Как Мудрик исполнил бисиклету в матче Чехия – Украина
ВИДЕО. Как Мудрик исполнил бисиклету в матче Чехия – Украина
10.09.2024, 23:05 9
Футбол
Юрий САПРОНОВ: 10 минут до отставки Реброва. Думаю, по собственному желанию
Юрий САПРОНОВ: 10 минут до отставки Реброва. Думаю, по собственному желанию
11.09.2024, 04:36 10
Футбол
Зинченко обратился к болельщикам с одной просьбой после поражения сборной
Зинченко обратился к болельщикам с одной просьбой после поражения сборной
11.09.2024, 00:55 15
Футбол
Ребров пояснил, почему сборная Украины потерпела поражение в матче с Чехией
Ребров пояснил, почему сборная Украины потерпела поражение в матче с Чехией
11.09.2024, 00:40 28
Футбол
Джордж Форман назвал 2 современных боксеров, с которым бы боялся драться
Джордж Форман назвал 2 современных боксеров, с которым бы боялся драться
11.09.2024, 08:44 3
Бокс
Не Усик, не Фьюри. Джошуа назвал лучшего боксера в мире
Не Усик, не Фьюри. Джошуа назвал лучшего боксера в мире
12.09.2024, 08:08 3
Бокс
Экс-кипер сборной Украины U-21 переплыл Тису и перешел в белорусский клуб
Экс-кипер сборной Украины U-21 переплыл Тису и перешел в белорусский клуб
10.09.2024, 19:04 50
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем