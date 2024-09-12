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Англия
12 сентября 2024, 17:03 | Обновлено 12 сентября 2024, 18:25
730
2

Звезду Челси лишили водительских прав

Энцо Фернандес не сможет садиться за руль до 2025 года

12 сентября 2024, 17:03 | Обновлено 12 сентября 2024, 18:25
730
2
Звезду Челси лишили водительских прав
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Фернандес

Звездный полузащитник «Челси» и сборной Аргентины Энцо Фернандес был лишен водительских прав в Англии. Причиной стали систематически нарушения правил дорожного движения.

Общая сумма штрафов, которые были выписаны Фернандесу, уже превысила 3000 фунтов стерлингов. Теперь сесть за руль 23-летний полузащитник сможет лишь в 2025 году.

Напомним, в августе Фернандес был назначен одним из капитанов «Челси», несмотря на то, что ранее поссорился с целым рядом одноклубников из-за расисткой песни, которую спел после победы на Копа Америка-2024.

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Энцо Фернандес Челси
Олег Дидух Источник: BBC
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Saar
Цікава команда Челсі...🤣🤣🤣
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+2
DK1961
А я уж подумал опять про регбиста. Ну да, ОНО вдоль бровки носится без прав... А может выдать ему права на беготню по полю, глядишь и мозг начнет к ногам присоединяться?
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-2
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