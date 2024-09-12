Звезду Челси лишили водительских прав

Звездный полузащитник «Челси» и сборной Аргентины Энцо Фернандес был лишен водительских прав в Англии. Причиной стали систематически нарушения правил дорожного движения.

Общая сумма штрафов, которые были выписаны Фернандесу, уже превысила 3000 фунтов стерлингов. Теперь сесть за руль 23-летний полузащитник сможет лишь в 2025 году.

Напомним, в августе Фернандес был назначен одним из капитанов «Челси», несмотря на то, что ранее поссорился с целым рядом одноклубников из-за расисткой песни, которую спел после победы на Копа Америка-2024.