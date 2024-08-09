Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Скандальный игрок Челси станет одним из капитанов команды в новом сезоне
Англия
09 августа 2024, 08:41 | Обновлено 09 августа 2024, 08:42
1417
1

Скандальный игрок Челси станет одним из капитанов команды в новом сезоне

Энцо Фернандес находится в клубе уже 1.5 года

09 августа 2024, 08:41 | Обновлено 09 августа 2024, 08:42
1417
1
Скандальный игрок Челси станет одним из капитанов команды в новом сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Фернандес

Аргентинский полузащитник лондонского «Челси» Энцо Фернандес будет назначен одним из капитанов команды на следующий сезон, сообщает авторитетное издание The Times.

Интересно, что ранее 23-летний футболист поссорился со многими игроками «синих» из-за громкого скандала с пением расистской песни во время празднования победы на Копа Америка 2024 вместе со сборной Аргентины.

Энцо Фернандес выступает за «Челси» с января 2023 года. За это время он успел провести за команду 62 поединка, отметившись 7 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 75 миллионов евро.

По теме:
Неожиданные позиции. Английская легенда спрогнозировал топ-4 АПЛ 24/25
Челси подпишет в команду седьмого вратаря за 20 млн евро
ОФИЦИАЛЬНО. Контракт на 7 лет. Челси подписал защитника
Энцо Фернандес Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу капитан
Дмитро Вербинський Источник: The Times
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Отгрузили 6 мячей. На Олимпиаде-2024 определены обладатели бронзы в футболе
Олимпийские игры | 08 августа 2024, 21:12 0
Отгрузили 6 мячей. На Олимпиаде-2024 определены обладатели бронзы в футболе
Отгрузили 6 мячей. На Олимпиаде-2024 определены обладатели бронзы в футболе

Сборная Марокко U-23 разгромила команду Египта U-23 со счетом 6:0

Левый Берег – Ворскла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 09 августа 2024, 07:10 0
Левый Берег – Ворскла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Левый Берег – Ворскла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

В первом туре обе команды проиграли, но это происходило по-разному

Юрий ВЕРНИДУБ: «Мы проиграли только первый матч. В Пльзене нас ждет бой»
Футбол | 09.08.2024, 01:50
Юрий ВЕРНИДУБ: «Мы проиграли только первый матч. В Пльзене нас ждет бой»
Юрий ВЕРНИДУБ: «Мы проиграли только первый матч. В Пльзене нас ждет бой»
Медальная таблица Олимпиады-2024. Сборная Украины поднялась в топ-15
Олимпийские игры | 09.08.2024, 07:59
Медальная таблица Олимпиады-2024. Сборная Украины поднялась в топ-15
Медальная таблица Олимпиады-2024. Сборная Украины поднялась в топ-15
Чемпион мира проиграл! Определен первый финалист турнира по баскетболу ОИ
Олимпийские игры | 08.08.2024, 20:51
Чемпион мира проиграл! Определен первый финалист турнира по баскетболу ОИ
Чемпион мира проиграл! Определен первый финалист турнира по баскетболу ОИ
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Serhii P.
Дебіли, за які заслуги?
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Динамо выступило с категорическим заявлением по поводу будущего Шапаренко
Динамо выступило с категорическим заявлением по поводу будущего Шапаренко
08.08.2024, 16:02 10
Футбол
ВИДЕО. Российский вратарь опозорился в дебютном матче за ПСЖ
ВИДЕО. Российский вратарь опозорился в дебютном матче за ПСЖ
08.08.2024, 09:29 24
Футбол
Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
08.08.2024, 03:45 1
Олимпийские игры
Известна сумма призовых Хижняка за золото ОИ. Он получит два больших чека
Известна сумма призовых Хижняка за золото ОИ. Он получит два больших чека
08.08.2024, 07:20 7
Олимпийские игры
Бражко рассказал, кто виноват в пропущенном голе Динамо в ЛЧ
Бражко рассказал, кто виноват в пропущенном голе Динамо в ЛЧ
07.08.2024, 15:10 5
Футбол
ВИДЕО. Реакция Усика на победу Хижняка в поединке за золото Олимпиады-2024
ВИДЕО. Реакция Усика на победу Хижняка в поединке за золото Олимпиады-2024
08.08.2024, 07:01
Олимпийские игры
«Зачем это было делать?» Михалик нашел виновного в пропущенном голе Динамо
«Зачем это было делать?» Михалик нашел виновного в пропущенном голе Динамо
07.08.2024, 09:35 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем