Скандальный игрок Челси станет одним из капитанов команды в новом сезоне
Энцо Фернандес находится в клубе уже 1.5 года
Аргентинский полузащитник лондонского «Челси» Энцо Фернандес будет назначен одним из капитанов команды на следующий сезон, сообщает авторитетное издание The Times.
Интересно, что ранее 23-летний футболист поссорился со многими игроками «синих» из-за громкого скандала с пением расистской песни во время празднования победы на Копа Америка 2024 вместе со сборной Аргентины.
Энцо Фернандес выступает за «Челси» с января 2023 года. За это время он успел провести за команду 62 поединка, отметившись 7 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 75 миллионов евро.
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