Французский легионер сможет помочь Руху с Ворсклой

Как стало известно Sport.ua, в общей группе после серьезных травм уже тренируются игроки «Руха» Марко Сапуга, Юрий Климчук и Фредди Плюмен.

По имеющимся данным, украинцы еще не помогут «Руху» в очередном поединке 6 тура УПЛ с «Ворсклой», который состоится 15 сентября, а французский легионер имеет все шансы попасть в заявку на матч с полтавчанами.

Сейчас лазарет львовян – пустой.

Пока в активе футболистов «Руха» девять очков и они занимают третье место в УПЛ.

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