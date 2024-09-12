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Украина. Премьер лига
12 сентября 2024, 16:50 | Обновлено 12 сентября 2024, 16:51
660
2

Французский легионер сможет помочь Руху с Ворсклой

Еще двое украинцев набирают форму после травмы

12 сентября 2024, 16:50 | Обновлено 12 сентября 2024, 16:51
660
2
Французский легионер сможет помочь Руху с Ворсклой
ФК Рух. Фредди Плюмен

Как стало известно Sport.ua, в общей группе после серьезных травм уже тренируются игроки «Руха» Марко Сапуга, Юрий Климчук и Фредди Плюмен.

По имеющимся данным, украинцы еще не помогут «Руху» в очередном поединке 6 тура УПЛ с «Ворсклой», который состоится 15 сентября, а французский легионер имеет все шансы попасть в заявку на матч с полтавчанами.

Сейчас лазарет львовян – пустой.

Пока в активе футболистов «Руха» девять очков и они занимают третье место в УПЛ.

Ранее мы сообщали, что после матча Чехия – Украина фанат бросил пластиковый стаканчик в Андрея Ярмоленко.

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инсайд Рух Львов Ворскла Полтава Марко Сапуга Юрий Климчук Фредди Плюмен
Максим Коваленко
Максим Коваленко Sport.ua
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Letifer
Він гваделупець
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Lawrenso
в сенсі лазарет порожній, а Слюбик?
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