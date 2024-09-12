Французский легионер сможет помочь Руху с Ворсклой
Еще двое украинцев набирают форму после травмы
Как стало известно Sport.ua, в общей группе после серьезных травм уже тренируются игроки «Руха» Марко Сапуга, Юрий Климчук и Фредди Плюмен.
По имеющимся данным, украинцы еще не помогут «Руху» в очередном поединке 6 тура УПЛ с «Ворсклой», который состоится 15 сентября, а французский легионер имеет все шансы попасть в заявку на матч с полтавчанами.
Сейчас лазарет львовян – пустой.
Пока в активе футболистов «Руха» девять очков и они занимают третье место в УПЛ.
Ранее мы сообщали, что после матча Чехия – Украина фанат бросил пластиковый стаканчик в Андрея Ярмоленко.
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