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  4. ВИДЕО. Фанат бросил пластиковый стаканчик в Ярмоленко после матча с Чехией
Лига наций
12 сентября 2024, 14:39 | Обновлено 12 сентября 2024, 14:52
1545
6

ВИДЕО. Фанат бросил пластиковый стаканчик в Ярмоленко после матча с Чехией

Андрей успел увернуться

12 сентября 2024, 14:39 | Обновлено 12 сентября 2024, 14:52
1545
6
ВИДЕО. Фанат бросил пластиковый стаканчик в Ярмоленко после матча с Чехией
УАФ. Андрей Ярмоленко (с мячом)

10 сентября прошел матч 2-го тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Чехии и Украины. Игра завершилась поражением сине-желтых со счетом 2:3.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

После поединка Андрей Ярмоленко, Виталий Миколенко, Роман Яремчук и Илья Забарный подошли к трибунам стадиона, чтобы поблагодарить украинских болельщиков за поддержку. Но в ответ услышали оскорбления. Более того, кто-то прицельно бросил в Ярмоленко пластиковый стаканчик, но футболист ловко увернулся.

После этого Андрей призвал остальных игроков сборной Украины отойти от фанатского сектора.

Осторожно, на видео присутствует нецензурная лексика.

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Комментарии 6
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DaVinci
Чмошники звалили з країни, але як були бидлом, так і залишилися. Такий вже менталітет.
Та і вболівальникам їх назвати не можна. Просто бидло
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+1
Gargantua81
ну среднестатистический украинский футбольный фанат он такой и есть: пьяный, тупой, агрессивный, готовый за случайную победу превозносить до небес а за поражение втоптать в грязь.
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+1
Serhii P.
Це не фанати, це ухилянти. Втекли з України, ще й піддувало своє розкривають на футболістів. Зніміть синьо-жовті прапори, з вас такі патріоти, як з мене балерина.
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+1
Показать Скрыть 1 ответ
vbrjkf
От любви до ненависти... два матча...
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0
Southeast*-*
И таких ублюдков выпустили из страны? (((
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0
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