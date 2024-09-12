ВИДЕО. Фанат бросил пластиковый стаканчик в Ярмоленко после матча с Чехией
Андрей успел увернуться
10 сентября прошел матч 2-го тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Чехии и Украины. Игра завершилась поражением сине-желтых со счетом 2:3.
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После поединка Андрей Ярмоленко, Виталий Миколенко, Роман Яремчук и Илья Забарный подошли к трибунам стадиона, чтобы поблагодарить украинских болельщиков за поддержку. Но в ответ услышали оскорбления. Более того, кто-то прицельно бросил в Ярмоленко пластиковый стаканчик, но футболист ловко увернулся.
После этого Андрей призвал остальных игроков сборной Украины отойти от фанатского сектора.
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