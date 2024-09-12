Сколько призовых заработала Свитолина перед досрочным завершением сезона

11 сентября украинская теннисистка Элина Свитолина заявила о досрочном завершении сезона-2024 из-за травм.

С января по начало сентября Свитолина сыграла 45 матчей, из которых выиграла 28, заработав при этом $1,437,638 призовых и 1942 рейтинговых очка.

Самыми успешными с финансовой точки зрения для Элины стали турниры Grand Slam. На Australian Open и Ролан Гаррос Свитолина сыграла в 1/8 финала, на Уимблдоне дошла до четвертьфинала, а на US Open остановилась в 1/16.

Топ-10 самых финансово успешных турниров для Элины в 2024-м