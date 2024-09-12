WTA12 сентября 2024, 18:44 |
551
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Сколько призовых заработала Свитолина перед досрочным завершением сезона
Больше всего украинская теннисистка получила за выступления на турнирах Grand Slam
12 сентября 2024, 18:44 |
551
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11 сентября украинская теннисистка Элина Свитолина заявила о досрочном завершении сезона-2024 из-за травм.
С января по начало сентября Свитолина сыграла 45 матчей, из которых выиграла 28, заработав при этом $1,437,638 призовых и 1942 рейтинговых очка.
Самыми успешными с финансовой точки зрения для Элины стали турниры Grand Slam. На Australian Open и Ролан Гаррос Свитолина сыграла в 1/8 финала, на Уимблдоне дошла до четвертьфинала, а на US Open остановилась в 1/16.
Топ-10 самых финансово успешных турниров для Элины в 2024-м
- Уимблдон – $375,000
- Ролан Гаррос – $250,000
- Australian Open – $248,020
- US Open – $215,000
- Индиан-Уэллс – $59,100
- Рим – $52,480
- Цинциннати – $36,454
- Дубай – $36,454
- Майами – $34,500
- Мадрид – $30,255
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