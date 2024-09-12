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WTA
12 сентября 2024, 18:44 |
551
0

Сколько призовых заработала Свитолина перед досрочным завершением сезона

Больше всего украинская теннисистка получила за выступления на турнирах Grand Slam

12 сентября 2024, 18:44 |
551
0
Сколько призовых заработала Свитолина перед досрочным завершением сезона
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

11 сентября украинская теннисистка Элина Свитолина заявила о досрочном завершении сезона-2024 из-за травм.

С января по начало сентября Свитолина сыграла 45 матчей, из которых выиграла 28, заработав при этом $1,437,638 призовых и 1942 рейтинговых очка.

Самыми успешными с финансовой точки зрения для Элины стали турниры Grand Slam. На Australian Open и Ролан Гаррос Свитолина сыграла в 1/8 финала, на Уимблдоне дошла до четвертьфинала, а на US Open остановилась в 1/16.

Топ-10 самых финансово успешных турниров для Элины в 2024-м

  1. Уимблдон – $375,000
  2. Ролан Гаррос – $250,000
  3. Australian Open – $248,020
  4. US Open – $215,000
  5. Индиан-Уэллс – $59,100
  6. Рим – $52,480
  7. Цинциннати – $36,454
  8. Дубай – $36,454
  9. Майами – $34,500
  10. Мадрид – $30,255
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Элина Свитолина призовые
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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