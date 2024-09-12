Президент Ла Лиги: «Винисиус заслуживает Золотого мяча»
Хавьер Тебас не верит в то, что Карвахаль может получить Золотой мяч
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас ответил на вопрос журналиста о том, кто выиграет Золотой мяч:
«Винисиус заслуживает Золотого мяча. Он очень разнится в своем стиле игры. Если он его не выиграет, то точно окажется в топ-3. А если нет, то в следующем году. Он точно выиграет когда-нибудь Золотой мяч».
Церемония вручения Золотого мяча-2024 состоится 28 октября в Париже. Издание GOAL считает вингера «Реала» Винисиуса одним из главных претендентов на звание лучшего футболиста года.
Также, в список претендентов попал фулбек «Реала» Дани Карвахаль. Президент Ла Лиги оценил шансы испанского защитника на награду:
«Будем реалистами, Карвахалю получить Золотой мяч будет гораздо сложнее, чем Винисиусу».
В сезоне 2023/24 Винисиус провел за «Реал» в Ла Лиге 26 матчей, в которых забил 15 голов и отдал 5 голевых передач.
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