Президент Ла Лиги: «Винисиус заслуживает Золотого мяча»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас ответил на вопрос журналиста о том, кто выиграет Золотой мяч:

«Винисиус заслуживает Золотого мяча. Он очень разнится в своем стиле игры. Если он его не выиграет, то точно окажется в топ-3. А если нет, то в следующем году. Он точно выиграет когда-нибудь Золотой мяч».

Церемония вручения Золотого мяча-2024 состоится 28 октября в Париже. Издание GOAL считает вингера «Реала» Винисиуса одним из главных претендентов на звание лучшего футболиста года.

Также, в список претендентов попал фулбек «Реала» Дани Карвахаль. Президент Ла Лиги оценил шансы испанского защитника на награду:

«Будем реалистами, Карвахалю получить Золотой мяч будет гораздо сложнее, чем Винисиусу».

В сезоне 2023/24 Винисиус провел за «Реал» в Ла Лиге 26 матчей, в которых забил 15 голов и отдал 5 голевых передач.