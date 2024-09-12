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Испания
12 сентября 2024, 16:20 | Обновлено 12 сентября 2024, 16:51
83
1

Президент Ла Лиги: «Винисиус заслуживает Золотого мяча»

Хавьер Тебас не верит в то, что Карвахаль может получить Золотой мяч

12 сентября 2024, 16:20 | Обновлено 12 сентября 2024, 16:51
83
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Президент Ла Лиги: «Винисиус заслуживает Золотого мяча»
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас ответил на вопрос журналиста о том, кто выиграет Золотой мяч:

«Винисиус заслуживает Золотого мяча. Он очень разнится в своем стиле игры. Если он его не выиграет, то точно окажется в топ-3. А если нет, то в следующем году. Он точно выиграет когда-нибудь Золотой мяч».

Церемония вручения Золотого мяча-2024 состоится 28 октября в Париже. Издание GOAL считает вингера «Реала» Винисиуса одним из главных претендентов на звание лучшего футболиста года.

Также, в список претендентов попал фулбек «Реала» Дани Карвахаль. Президент Ла Лиги оценил шансы испанского защитника на награду:

«Будем реалистами, Карвахалю получить Золотой мяч будет гораздо сложнее, чем Винисиусу».

В сезоне 2023/24 Винисиус провел за «Реал» в Ла Лиге 26 матчей, в которых забил 15 голов и отдал 5 голевых передач.

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Винисиус Жуниор Золотой мяч Ла Лига Хавьер Тебас Дани Карвахаль
Іван Распутін Источник: Mundo Deportivo
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Комментарии 1
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Serhii P.
Ні, ні і ще раз ні. Дайте "Золотий м'яч" комусь іншому, а не цій плаксі. Беллінгему, наприклад. Він забив більше м'ячів у сезоні за "Реал", причому на позиції центрального півзахисника, та й збірна Англії дійшла до фіналу Євро-2024.
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