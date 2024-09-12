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Италия
12 сентября 2024, 16:08 | Обновлено 12 сентября 2024, 16:55
173
0

Форвард Интера признан лучшим игроком августа в Серии А

Награда досталась Маркусу Тюраму

12 сентября 2024, 16:08 | Обновлено 12 сентября 2024, 16:55
173
0
Форвард Интера признан лучшим игроком августа в Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркус Тюрам

Лучшим игроком августа в итальянской Серии А был признан форвард миланского «Интера» и сборной Франции Маркус Тюрам. В борьбе за эту награду 27-летний форвард опередил Сауля Коко (Торино), Хвичу Кварацхелию (Наполи), Денниса Мана (Парма), Маттео Ретеги (Аталанта) и Душана Влаховича (Ювентус).

В августе Тюрам провел 3 матча в Серии А, в которых забил 4 гола и сделал 2 ассиста. «Интер» с 7 очками делит лидерство в турнирной таблице чемпионата Италии.

Контракт Тюрама с «Интером» рассчитан до лета 2028 года, трансферная стоимость оценивается в 65 миллионов евро.

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Олег Дидух Источник: Серия A
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