Форвард Интера признан лучшим игроком августа в Серии А

Лучшим игроком августа в итальянской Серии А был признан форвард миланского «Интера» и сборной Франции Маркус Тюрам. В борьбе за эту награду 27-летний форвард опередил Сауля Коко (Торино), Хвичу Кварацхелию (Наполи), Денниса Мана (Парма), Маттео Ретеги (Аталанта) и Душана Влаховича (Ювентус).

В августе Тюрам провел 3 матча в Серии А, в которых забил 4 гола и сделал 2 ассиста. «Интер» с 7 очками делит лидерство в турнирной таблице чемпионата Италии.

Контракт Тюрама с «Интером» рассчитан до лета 2028 года, трансферная стоимость оценивается в 65 миллионов евро.