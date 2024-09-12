Экс-футболист прокомментировал бросок пластиковым стаканчиком в Ярмоленко
Евгений Левченко шокирован таким поведением болельщиков
Бывший полузащитник сборной Украины и футбольный эксперт Евгений Левченко прокомментировал неприятный момент, произошедший после матча Лиги наций 2024/25 между сборными Чехии и Украины (3:2).
После встречи несколько игроков сборной Украины подошли к фанатскому сектору, откуда в Андрея Ярмоленко прицельно бросили пластиковый стаканчик, хотя футболист ловко увернулся.
«Я никогда не пойму тех болельщиков, которые так ведут себя по отношению к своей любимой сборной, к своим игрокам. Бросать вещи в игроков, оскорблять – это худший вариант для всех. Если ты болельщик, ты можешь критиковать, высказывать свою позицию, но надо уважать друг друга», – написал Левченко.
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