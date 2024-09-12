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Лига наций
12 сентября 2024, 15:35 |
2626
2

Экс-футболист прокомментировал бросок пластиковым стаканчиком в Ярмоленко

Евгений Левченко шокирован таким поведением болельщиков

12 сентября 2024, 15:35 |
2626
2
Экс-футболист прокомментировал бросок пластиковым стаканчиком в Ярмоленко
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший полузащитник сборной Украины и футбольный эксперт Евгений Левченко прокомментировал неприятный момент, произошедший после матча Лиги наций 2024/25 между сборными Чехии и Украины (3:2).

После встречи несколько игроков сборной Украины подошли к фанатскому сектору, откуда в Андрея Ярмоленко прицельно бросили пластиковый стаканчик, хотя футболист ловко увернулся.

«Я никогда не пойму тех болельщиков, которые так ведут себя по отношению к своей любимой сборной, к своим игрокам. Бросать вещи в игроков, оскорблять – это худший вариант для всех. Если ты болельщик, ты можешь критиковать, высказывать свою позицию, но надо уважать друг друга», – написал Левченко.

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Владимир Клепач Источник: X (Twitter)
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Комментарии 2
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Кирилл Бондаренко
Я так розумію,вся наша бикота,осіла в Польша та Чехії🤔
Знаходячись в Чехії,переконуюсь в цьому,кожен день. 
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