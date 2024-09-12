Италия12 сентября 2024, 14:38 |
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ФОТО. Интер презентовал третью форму на сезон 2024/2025
«Нерадзурри» будут играть в желто-черном
12 сентября 2024, 14:38 |
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Миланский «Интер» вместе со своим техническим спонсором, американским брендом «Nike», презентовал третий комплект формы на сезон 2024/2025.
Он выполнен в желтом и черном цветах. На его основу был взят третий комплект формы «Интера» за сезон 1996/1997.
Ранее сообщалось о том, что Александр Зинченко может перейти в «Интер».
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