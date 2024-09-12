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  4. ФОТО. Интер презентовал третью форму на сезон 2024/2025
Италия
12 сентября 2024, 14:38 |
230
1

ФОТО. Интер презентовал третью форму на сезон 2024/2025

«Нерадзурри» будут играть в желто-черном

12 сентября 2024, 14:38 |
230
1
ФОТО. Интер презентовал третью форму на сезон 2024/2025
ФК Интер

Миланский «Интер» вместе со своим техническим спонсором, американским брендом «Nike», презентовал третий комплект формы на сезон 2024/2025.

Он выполнен в желтом и черном цветах. На его основу был взят третий комплект формы «Интера» за сезон 1996/1997.

Ранее сообщалось о том, что Александр Зинченко может перейти в «Интер».

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Интер Милан Nike игровая форма фото
Олег Дидух Источник: ФК Интер Милан
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