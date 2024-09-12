Англия12 сентября 2024, 14:14 | Обновлено 12 сентября 2024, 15:11
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Тоттенхэм – Арсенал
15 сентября в 16:00 состоится матч 4-го тура АПЛ
12 сентября 2024, 14:14 | Обновлено 12 сентября 2024, 15:11
143
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В воскресенье, 15 сентября, состоится матч 4-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Тоттенхэм» и «Арсенал».
Игра пройдет в Лондоне на «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум». Начало – в 16:00 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В таблице чемпионата Англии «Тоттенхэм» после 3-х туров занимает 10-е место, имея 4 очка. У «Арсенала», цвета которого защищает украинец Александр Зинченко, имеется 7 пунктов и 4-я позиция.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports.
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