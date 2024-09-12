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Турция
12 сентября 2024, 14:03 | Обновлено 12 сентября 2024, 15:13
370
0

Капитан Украины U21 поведал об адаптации в Трабзонспоре, вспомнив Металлист

Арсений Батагов – о своей новой команде

12 сентября 2024, 14:03 | Обновлено 12 сентября 2024, 15:13
370
0
Капитан Украины U21 поведал об адаптации в Трабзонспоре, вспомнив Металлист
УАФ. Арсений Батагов

Защитник и капитан молодежной сборной Украины U-21 Арсений Батагов рассказал о задачах турецкого «Трабзонспора», игроком которого он стал летом этого года, а также вспомнил украинцев, ранее игравших за команду из Трабзона.

– Какие задачи ставит руководство клуба перед футболистами Трабзонспора?

– Я не был в команде перед началом сезона. Пришел уже тогда, когда шел чемпионат Турции. Но знаю, что сейчас у команды задача бороться за победу в каждом поединке и находиться как можно выше в турнирной таблице.

– А знаете ли вы, кто из украинцев играл в Трабзоне до вас?

– Уже когда перешел, то узнал, что здесь выступал Юрий Калитвинцев ...

– Также там были первый капитан в истории сборной Украины Юрий Шелепницкий и вратарь Виктор Гришко. Больше всех из всех трех сыграл именно последний – 78 матчей за три сезона. Поэтому есть возможность побить этот результат.

– Спасибо! А я еще знаю, что там выступали Жажа Коэльо и Хосе Соса. Это тоже навевает воспоминания из детства, поскольку за этими футболистами я наблюдал, когда играл в академии Металлиста.

– А кто был вашим любимым футболистом в детские годы?

– Не могу выделить, потому что мало следил тогда. Я просто ходил на матчи Металлиста :)

Ранее Арсений Батагов рассказал о своей цели в турецком «Трабзонспоре».

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Арсений Батагов чемпионат Турции по футболу Юрий Калитвинцев Трабзонспор Жажа Коэльо Хосе Соса Юрий Шелепницкий Виктор Гришко
Юрій Остроумов Источник: zbirna.com
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