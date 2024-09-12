Батагов рассказал о своей цели в турецком Трабзонспоре
Арсений – о переходе в стан клуба из турецкой Суперлиги
Защитник молодежной сборной Украины U-21 Арсений Батагов рассказал о том, как стал игроком турецкого клуба «Трабзонспор» и признался, к чему намерен стремиться в своем новом клубе.
– Как для вас появился этот вариант [с «Трабзонспором»]?
– Во время Олимпиады, поэтому, возможно, в клубе смотрели матчи турнира. Впоследствии все довольно быстро решилось.
– Перед переходом в Турцию вы консультировались с кем-то относительно этого варианта? Ведь за последние годы через Суперлигу прошло немало украинцев.
– Больше с агентами. Да, было еще несколько более опытных, чем я, футболистов. Но у меня и не было больше вариантов, поэтому я принял решение на этот переход.
У меня оставался год контракта с Зарей, так что неизвестно, что было бы потом. Все мы это понимаем.
– А были ли еще какие-то предложения? Олимпийские игры – это же замечательная ярмарка талантов, и вы отыграли этот турнир.
– Нет, не было.
– В течение последних 12 месяцев в контексте вашей карьеры не раз называли Динамо, Шахтер, Полесье и даже нидерландский АЗ?
– Это все было только на уровне разговоров. Не было такой конкретики, как в случае с Трабзонспором.
– И даже после выхода в полуфинал Евро-2023 (U-21)?
– Да-да.
– Уже после Олимпиады вы оказались в заявке Зари на первый тур УПЛ. Тогда еще планировали выступать в чемпионате Украины, или уже знали о предстоящем отъезде?
– Тогда все еще было на стадии переговоров. Я вернулся с Игр и имел небольшое повреждение. Учитывая это, а также то, что вернулся лишь за два дня до стартовой игры, тренерский штаб Зари решил дать мне передышку.
– Что для важнее: выиграть турецкую Суперлигу или дойти с Трабзонспором до полуфинала Лиги Европы?
- Выиграть трофей. Поэтому, конечно, чемпионат Турции.
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