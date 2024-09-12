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Кубок Дэвиса
12 сентября 2024, 14:08 | Обновлено 12 сентября 2024, 14:09
116
0

ФОТО. Сборная Украины готовится к матчу Кубка Дэвиса против Израиля

Встреча состоится на Кипре

12 сентября 2024, 14:08 | Обновлено 12 сентября 2024, 14:09
116
0
ФОТО. Сборная Украины готовится к матчу Кубка Дэвиса против Израиля
ФТУ

Сборная Украины по теннису продолжает подготовку к матчу Первой Мировой группы Кубка Дэвиса против команды Израиля.

В состав украинской команды к матчевой встрече готовятся Виталий Сачко, Александр Овчаренко, Алексей Крутых, Владислав Орлов, Илья Белобородько. Капитан – Орест Терещук.

Хозяевами противостояния выступают наши соперники, которым не разрешили проводить матч дома из-за боевых действий. Поэтому они выбрали Ларнаку (Кипр), дата проведения встречи – 13-14 сентября.

Матчевая встреча состоится без зрителей из-за мер безопасности. Начало – в 15:00 в пятницу и в 17:00 в субботу по киевскому времени.

Ранее соперник сборной Украины объявил состав на матч.

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Владимир Клепач Источник: Федерация тенниса Украины
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