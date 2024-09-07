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Кубок Дэвиса
07 сентября 2024, 18:28 |
179
0

Кубок Дэвиса. Соперник сборной Украины объявил состав на матч

Израиль сыграет против Украины на Кипре

07 сентября 2024, 18:28 |
179
0
Кубок Дэвиса. Соперник сборной Украины объявил состав на матч
ФТУ

Сборная Израиля по теннису объявила состав мужской команды на матч Кубка Дэвиса против Украины, который пройдет 13-14 сентября на Кипре.

Сборная Израиля: Ишай Ошиель (426 ATP), Даниэль Цукерман (541 ATP), Орел Кимхи (651 ATP), Амит Велес (1027 ATP), Рой Степанов (295 ATP в паре).

За Украину сыграют Виталий Сачко, Александр Овчаренко, Алексей Крутых, Владислав Орлов, Илья Белобородько.

Команды сыграют за место в квалификации Кубка Дэвиса в 2025 году.

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Иван Зинченко Источник: Федерация тенниса Украины
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