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  4. Филиппов дал совет Мудрику и нашел виновных в его провале в Челси
Англия
12 сентября 2024, 13:40 | Обновлено 12 сентября 2024, 13:41
1345
0

Филиппов дал совет Мудрику и нашел виновных в его провале в Челси

Нападающий «Александрии» считает, что Михаила сломало давление болельщиков

12 сентября 2024, 13:40 | Обновлено 12 сентября 2024, 13:41
1345
0
Филиппов дал совет Мудрику и нашел виновных в его провале в Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Нападающий «Александрии» Александр Филиппов в эксклюзивном интервью для Sport.ua высказался относительно украинского вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика:

«Всему свое время. Понятно, что ему тяжело. Потому что его карьера в «Челси» началась с чехарды с самого начала, с момента, когда он пришел в клуб. Была смена тренеров, много новых игроков. Плюс на него давит ценник. И он еще молодой игрок. Все равно есть психологическая неустойчивость после такого давления со стороны фанатов. Но я уверен, что он имеет все качества для прогресса. Главное - постараться не пускать в голову лишние мысли и не доказывать каждому фанату что-то. Нужно ежедневно делать свою работу и обязательно этот труд принесет плоды. Все будет хорошо. Главное - верить и не зацикливаться».

В сезоне 2024/25 Михаил Мудрик провел 4 матча на клубном уровне и отметился 1 заработанным пенальти. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего футболиста в 35 миллионов евро.

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Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Источник
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