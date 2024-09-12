Филиппов дал совет Мудрику и нашел виновных в его провале в Челси

Нападающий «Александрии» Александр Филиппов в эксклюзивном интервью для Sport.ua высказался относительно украинского вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика:

«Всему свое время. Понятно, что ему тяжело. Потому что его карьера в «Челси» началась с чехарды с самого начала, с момента, когда он пришел в клуб. Была смена тренеров, много новых игроков. Плюс на него давит ценник. И он еще молодой игрок. Все равно есть психологическая неустойчивость после такого давления со стороны фанатов. Но я уверен, что он имеет все качества для прогресса. Главное - постараться не пускать в голову лишние мысли и не доказывать каждому фанату что-то. Нужно ежедневно делать свою работу и обязательно этот труд принесет плоды. Все будет хорошо. Главное - верить и не зацикливаться».

В сезоне 2024/25 Михаил Мудрик провел 4 матча на клубном уровне и отметился 1 заработанным пенальти. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего футболиста в 35 миллионов евро.