«Он уже опытный». Филиппов оценил перспективы Довбика в Роме

Нападающий «Александрии» Александр Филиппов в эксклюзивном интервью для Sport.ua оценил перспективы украинского форварда Артема Довбика в римской «Роме»:

«Артем уже опытный нападающий, поэтому, я думаю, у него все получится, естественно. Понятно, что первые туры нового сезона «Рома» сыграла пока не так, как того хотят украинские и итальянские фанаты. Я думаю, и сами футболисты «Ромы» понимают, что имеют сильный состав. Но надо понимать, что Серия А – это другой чемпионат. Италия отличается от Испании. Примера – это более открытая лига. Там более креативные игроки. В Италии больше преобладает тактический футбол, поэтому ничего страшного. Адаптация занимает время. Артем хорошо себя проявил, он полон сил и уверенности. У него все получится!»

В этом сезоне Артем Довбик провел 3 матча за «Рому», но не сумел отличиться ни одним результативным действием.