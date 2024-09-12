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  4. «Он уже опытный». Филиппов оценил перспективы Довбика в Роме
Италия
12 сентября 2024, 13:09 |
101
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«Он уже опытный». Филиппов оценил перспективы Довбика в Роме

Нападающий «Александрии» верит в Артема

12 сентября 2024, 13:09 |
101
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«Он уже опытный». Филиппов оценил перспективы Довбика в Роме
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Нападающий «Александрии» Александр Филиппов в эксклюзивном интервью для Sport.ua оценил перспективы украинского форварда Артема Довбика в римской «Роме»:

«Артем уже опытный нападающий, поэтому, я думаю, у него все получится, естественно. Понятно, что первые туры нового сезона «Рома» сыграла пока не так, как того хотят украинские и итальянские фанаты. Я думаю, и сами футболисты «Ромы» понимают, что имеют сильный состав. Но надо понимать, что Серия А – это другой чемпионат. Италия отличается от Испании. Примера – это более открытая лига. Там более креативные игроки. В Италии больше преобладает тактический футбол, поэтому ничего страшного. Адаптация занимает время. Артем хорошо себя проявил, он полон сил и уверенности. У него все получится!»

В этом сезоне Артем Довбик провел 3 матча за «Рому», но не сумел отличиться ни одним результативным действием.

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Александр Филиппов Александрия Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Артем Довбик Рома Рим чемпионат Италии по футболу Серия A
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Источник
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