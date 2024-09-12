Реал присмотрел себе очередную звезду. Лунин получит нового топ-партнера?
У «галактикос» появился интерес к Джамалу Мусиале
Мадридский «Реал» включил в свой шорт-лист желаемых подписаний полузащитника «Баварии» и сборной Германии Джамала Мусиалу.
Сообщается, что у 21-летнего игрока имеется контракт с мюнхенцами до 2026 года. «Бавария» якобы уже предложила Мусиале условия переподписания соглашения и игрок взял время на раздумия.
«Реал» может поломать все планы «Баварии» в отношении дальнейшего сотрудничества с молодым талантливым хавбеком. Мадридцы могут начать работу над переходом немца летом будущего года.
Ранее сообщалось, что на Мусиалу имеет свои виды «Барселона».
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