Реал присмотрел себе очередную звезду. Лунин получит нового топ-партнера?

Мадридский «Реал» включил в свой шорт-лист желаемых подписаний полузащитника «Баварии» и сборной Германии Джамала Мусиалу.

Сообщается, что у 21-летнего игрока имеется контракт с мюнхенцами до 2026 года. «Бавария» якобы уже предложила Мусиале условия переподписания соглашения и игрок взял время на раздумия.

«Реал» может поломать все планы «Баварии» в отношении дальнейшего сотрудничества с молодым талантливым хавбеком. Мадридцы могут начать работу над переходом немца летом будущего года.

Ранее сообщалось, что на Мусиалу имеет свои виды «Барселона».