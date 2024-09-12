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Испания
12 сентября 2024, 12:09 | Обновлено 12 сентября 2024, 12:46
1019
0

Реал присмотрел себе очередную звезду. Лунин получит нового топ-партнера?

У «галактикос» появился интерес к Джамалу Мусиале

12 сентября 2024, 12:09 | Обновлено 12 сентября 2024, 12:46
1019
0
Реал присмотрел себе очередную звезду. Лунин получит нового топ-партнера?
Getty Images/Global Images Ukraine. Джамал Мусиала

Мадридский «Реал» включил в свой шорт-лист желаемых подписаний полузащитника «Баварии» и сборной Германии Джамала Мусиалу.

Сообщается, что у 21-летнего игрока имеется контракт с мюнхенцами до 2026 года. «Бавария» якобы уже предложила Мусиале условия переподписания соглашения и игрок взял время на раздумия.

«Реал» может поломать все планы «Баварии» в отношении дальнейшего сотрудничества с молодым талантливым хавбеком. Мадридцы могут начать работу над переходом немца летом будущего года.

Ранее сообщалось, что на Мусиалу имеет свои виды «Барселона».

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Джамал Мусиала трансферы трансферы Ла Лиги Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Юрій Остроумов Источник: Фабрицио Романо
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