Известный инсайдер поведал, как в Реале относятся к новому контракту Лунина

В среду, 11 сентября 2024 года, появилась информация, что украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин подпишет новый контракт с клубом.

Как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо, руководство «сливочных» считает продление соглашения с 25-летним футболистом ключевым шагом для будущего команды.

Отмечается, что королевский клуб верит в потенциал игрока и им было важно не потерять его бесплатно.

В сезоне 2023/24 Андрей Лунин провел 31 матч на клубном уровне, пропустив 32 гола. В 12 поединках ему удалось сохранить свои ворота «сухими». В этой кампании на поле еще не появлялся.