Известный инсайдер поведал, как в Реале относятся к новому контракту Лунина
Фабрицио Романо утверждает, что королевский клуб верит в потенциал украинца
В среду, 11 сентября 2024 года, появилась информация, что украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин подпишет новый контракт с клубом.
Как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо, руководство «сливочных» считает продление соглашения с 25-летним футболистом ключевым шагом для будущего команды.
Отмечается, что королевский клуб верит в потенциал игрока и им было важно не потерять его бесплатно.
В сезоне 2023/24 Андрей Лунин провел 31 матч на клубном уровне, пропустив 32 гола. В 12 поединках ему удалось сохранить свои ворота «сухими». В этой кампании на поле еще не появлялся.
🚨⚪️ Andriy Lunin’s new deal at Real Madrid will be signed soon and it’s considered a key step internally at the club.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 12, 2024
Real Madrid trust his potential and also make sure they don’t lose Lunin as free agent.
↪️ He was never close to Chelsea in July despite reports in Spain. pic.twitter.com/IYB11TdnRC
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