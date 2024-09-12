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Испания
12 сентября 2024, 12:12 |
2458
2

Известный инсайдер поведал, как в Реале относятся к новому контракту Лунина

Фабрицио Романо утверждает, что королевский клуб верит в потенциал украинца

12 сентября 2024, 12:12 |
2458
2
Известный инсайдер поведал, как в Реале относятся к новому контракту Лунина
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В среду, 11 сентября 2024 года, появилась информация, что украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин подпишет новый контракт с клубом.

Как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо, руководство «сливочных» считает продление соглашения с 25-летним футболистом ключевым шагом для будущего команды.

Отмечается, что королевский клуб верит в потенциал игрока и им было важно не потерять его бесплатно.

В сезоне 2023/24 Андрей Лунин провел 31 матч на клубном уровне, пропустив 32 гола. В 12 поединках ему удалось сохранить свои ворота «сухими». В этой кампании на поле еще не появлялся.

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чемпионат Испании по футболу продление контракта Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин Фабрицио Романо
Дмитро Вербинський Источник: Фабрицио Романо
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Комментарии 2
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potemkin78
ключевое и главное - не потерять его даром.
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+2
zhyr
зарано я зрадів, що закінчиться серіал про Луніна))
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+1
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