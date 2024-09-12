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Лига наций
12 сентября 2024, 11:55 |
548
0

Экс-игрок сборной оценил шансы Украины в матче против Грузии

Владимир Микитин считает, что против грузин будет тяжело

12 сентября 2024, 11:55 |
548
0
Экс-игрок сборной оценил шансы Украины в матче против Грузии
ФК Металлург. Владимир Микитин

Бывший игрок национальной сборной Украины Владимир Микитин в эксклюзивном интервью для Sport.ua оценил шансы «сине-желтых» в матче 3-го тура Лиги наций против Грузии:

«Уже прошли те времена, когда для грузинских футболистов главное было сорвать овации техническими трюками. Нынешняя сборная Грузии – хорошо организованная, скоростная, заточенная на атаку. С ней будет сложно, хотя, как по мне, более сбалансированный состав должен помочь украинцам взять верх. Тем более, что эта победа нам крайне необходима».

Матч Украина – Грузия состоится 11 октября в 21:45 по киевскому времени.

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Владимир Микитин сборная Украины по футболу сборная Грузии по футболу Лига наций Украина - Грузия
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Источник
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