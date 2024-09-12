Экс-игрок сборной оценил шансы Украины в матче против Грузии

Бывший игрок национальной сборной Украины Владимир Микитин в эксклюзивном интервью для Sport.ua оценил шансы «сине-желтых» в матче 3-го тура Лиги наций против Грузии:

«Уже прошли те времена, когда для грузинских футболистов главное было сорвать овации техническими трюками. Нынешняя сборная Грузии – хорошо организованная, скоростная, заточенная на атаку. С ней будет сложно, хотя, как по мне, более сбалансированный состав должен помочь украинцам взять верх. Тем более, что эта победа нам крайне необходима».

Матч Украина – Грузия состоится 11 октября в 21:45 по киевскому времени.