Экс-игрок сборной оценил шансы Украины в матче против Грузии
Владимир Микитин считает, что против грузин будет тяжело
Бывший игрок национальной сборной Украины Владимир Микитин в эксклюзивном интервью для Sport.ua оценил шансы «сине-желтых» в матче 3-го тура Лиги наций против Грузии:
«Уже прошли те времена, когда для грузинских футболистов главное было сорвать овации техническими трюками. Нынешняя сборная Грузии – хорошо организованная, скоростная, заточенная на атаку. С ней будет сложно, хотя, как по мне, более сбалансированный состав должен помочь украинцам взять верх. Тем более, что эта победа нам крайне необходима».
Матч Украина – Грузия состоится 11 октября в 21:45 по киевскому времени.
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