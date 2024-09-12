Анчелотти может убрать из состава Реала на ближайший матч одного из лидеров
Итальянец думает над перспективами Дани Карвахаля
Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти может вывести из основного состава подопечных на предстоящий матч чемпионата Испании с «Реалом Сосьедад» правого защитника Дани Карвахаля.
Сообщается, что наставник готов предоставить игроку отдых, так как Карвахаль в составе сборной Испании отыграл без замен два недавних матча в Лиге наций. Кроме этого, на счету у Дани участие во всех пяти матчах мадридского клуба со старта сезона, в четырех из которых он выходил на поле в стартовом составе.
Отмечается, что Карло Анчелотти хочет видеть Карвахаля полным сил в матче Лиги чемпионов со «Штутгартом», который состоится 17 сентября.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Для Ярославы золото ОИ-2024 важнее
Украинская команда занимает последнее место в группе