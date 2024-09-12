Анчелотти может убрать из состава Реала на ближайший матч одного из лидеров

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти может вывести из основного состава подопечных на предстоящий матч чемпионата Испании с «Реалом Сосьедад» правого защитника Дани Карвахаля.

Сообщается, что наставник готов предоставить игроку отдых, так как Карвахаль в составе сборной Испании отыграл без замен два недавних матча в Лиге наций. Кроме этого, на счету у Дани участие во всех пяти матчах мадридского клуба со старта сезона, в четырех из которых он выходил на поле в стартовом составе.

Отмечается, что Карло Анчелотти хочет видеть Карвахаля полным сил в матче Лиги чемпионов со «Штутгартом», который состоится 17 сентября.