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Испания
12 сентября 2024, 09:13 | Обновлено 12 сентября 2024, 09:18
1006
0

Анчелотти может убрать из состава Реала на ближайший матч одного из лидеров

Итальянец думает над перспективами Дани Карвахаля

12 сентября 2024, 09:13 | Обновлено 12 сентября 2024, 09:18
1006
0
Анчелотти может убрать из состава Реала на ближайший матч одного из лидеров
Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Карвахаль

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти может вывести из основного состава подопечных на предстоящий матч чемпионата Испании с «Реалом Сосьедад» правого защитника Дани Карвахаля.

Сообщается, что наставник готов предоставить игроку отдых, так как Карвахаль в составе сборной Испании отыграл без замен два недавних матча в Лиге наций. Кроме этого, на счету у Дани участие во всех пяти матчах мадридского клуба со старта сезона, в четырех из которых он выходил на поле в стартовом составе.

Отмечается, что Карло Анчелотти хочет видеть Карвахаля полным сил в матче Лиги чемпионов со «Штутгартом», который состоится 17 сентября.

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Реал Мадрид Дани Карвахаль Карло Анчелотти Ла Лига сборная Испании по футболу чемпионат Испании по футболу
Юрій Остроумов Источник: Sport.es
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