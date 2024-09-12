Венесуэла – Уругвай – 0:0. Квалификация ЧМ-2026. Видеообзор матча

В ночь на 11 сентября состоялся матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе Южной Америки.

Сборные Венесуэлы и Уругвая разошлись миром, без забитых голов (0:0).

Квалификация ЧМ-2024. Южная Америка

8-й тур, 11 сентября

01:00. Венесуэла – Уругвай – 0:0

Видео голов и обзор матча