Чемпионат мира12 сентября 2024, 05:55 | Обновлено 12 сентября 2024, 06:40
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Венесуэла – Уругвай – 0:0. Квалификация ЧМ-2026. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира в Южной Америке
12 сентября 2024, 05:55 | Обновлено 12 сентября 2024, 06:40
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В ночь на 11 сентября состоялся матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе Южной Америки.
Сборные Венесуэлы и Уругвая разошлись миром, без забитых голов (0:0).
Квалификация ЧМ-2024. Южная Америка
8-й тур, 11 сентября
01:00. Венесуэла – Уругвай – 0:0
Видео голов и обзор матча
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