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ЧМ. Квалификация. КОНМЕБОЛ
Венесуэла
11.09.2024 01:00 – FT 0 : 0
Уругвай
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Чемпионат мира
12 сентября 2024, 05:55 | Обновлено 12 сентября 2024, 06:40
55
0

Венесуэла – Уругвай – 0:0. Квалификация ЧМ-2026. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира в Южной Америке

12 сентября 2024, 05:55 | Обновлено 12 сентября 2024, 06:40
55
0
Венесуэла – Уругвай – 0:0. Квалификация ЧМ-2026. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь на 11 сентября состоялся матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе Южной Америки.

Сборные Венесуэлы и Уругвая разошлись миром, без забитых голов (0:0).

Квалификация ЧМ-2024. Южная Америка

8-й тур, 11 сентября

01:00. Венесуэла – Уругвай – 0:0

Видео голов и обзор матча

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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