Чемпионат мира12 сентября 2024, 04:23 | Обновлено 12 сентября 2024, 06:04
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Парагвай – Бразилия – 1:0. Сенсация в отборе к ЧМ-2026. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира в Южной Америке
12 сентября 2024, 04:23 | Обновлено 12 сентября 2024, 06:04
266
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В ночь на 11 сентября состоялся матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе Южной Америки.
Сборная Парагвая дома сенсационно победила команду Бразилии со счетом 1:0.
Единственный в матче гол забил Диего Гомес на 20-й минуте.
Квалификация ЧМ-2024. Южная Америка
8-й тур, 11 сентября
03:30. Парагвай – Бразилия – 1:0
Голы: Диего Гомес, 20
Видео голов и обзор матча
События матча
20’
ГОЛ ! Мяч забил Diego Gomez (Парагвай).
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