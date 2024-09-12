Парагвай – Бразилия – 1:0. Сенсация в отборе к ЧМ-2026. Видео гола и обзор

В ночь на 11 сентября состоялся матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе Южной Америки.

Сборная Парагвая дома сенсационно победила команду Бразилии со счетом 1:0.

Единственный в матче гол забил Диего Гомес на 20-й минуте.

Квалификация ЧМ-2024. Южная Америка

8-й тур, 11 сентября

03:30. Парагвай – Бразилия – 1:0

Голы: Диего Гомес, 20

Видео голов и обзор матча