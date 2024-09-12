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ЧМ. Квалификация. КОНМЕБОЛ
Парагвай
11.09.2024 03:30 – FT 1 : 0
Бразилия
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Чемпионат мира
12 сентября 2024, 04:23 | Обновлено 12 сентября 2024, 06:04
266
0

Парагвай – Бразилия – 1:0. Сенсация в отборе к ЧМ-2026. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира в Южной Америке

12 сентября 2024, 04:23 | Обновлено 12 сентября 2024, 06:04
266
0
Парагвай – Бразилия – 1:0. Сенсация в отборе к ЧМ-2026. Видео гола и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь на 11 сентября состоялся матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе Южной Америки.

Сборная Парагвая дома сенсационно победила команду Бразилии со счетом 1:0.

Единственный в матче гол забил Диего Гомес на 20-й минуте.

Квалификация ЧМ-2024. Южная Америка

8-й тур, 11 сентября

03:30. Парагвай – Бразилия – 1:0

Голы: Диего Гомес, 20

Видео голов и обзор матча

События матча

20’
ГОЛ ! Мяч забил Diego Gomez (Парагвай).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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